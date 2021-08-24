Ahlat’taki etkinliklerde Kahramanmaraş ilgi odağı oldu!

Kahramanmaraş’ın kültür ve sanat değerlerinin yanı sıra saray mutfağından lezzetlerin de yer aldığı stant 26 Ağustos Perşembe gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin tanıtımına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 1071 Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü etkinliklerinde Kahramanmaraş tanıtım alanı oluşturuldu. Bitlis’in Ahlat ilçesinde bugün başlayan etkinliklerde, şehrin birçok lezzeti ve kültürel öğesi ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı. Dondurma, tarhana, fıstık ezmesi, pul biber gibi lezzetlerin yanı sıra geleneksel el sanatlarından yemeni, simsırma, bakır ve ahşap ürünlerinin yer aldığı stantta, edebi eserler de unutulmadı.

Büyükşehir Kültür Yayınları'ndan çok sayıda eserin sergilendiği etkinlikte, İkindi Yazıları, Evvelahir ve Yitiksöz dergileri de kültür sanat dostları tarafından beğeniyle karşılandı. Malazgirt Zaferi’nin 950. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında oluşturulan tanıtım standı ve çadırı 26 Ağustos Perşembe tarihine kadar ziyarete açık olacak.