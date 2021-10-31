Sevenleriyle bir araya gelen ünlü oyuncu ve yazar Taylan, Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

Leyla ile Mecnun dizisiyle izlenme rekorlarını alt üst eden ekibin başrol oyunculardan birisi olan Ahmet Mümtaz Taylan, dizinin bitiş süreciyle ilgili konuştu.

Taylan öte yandan 9 yıl aranın ardından tekrardan dizinin başlamasıyla ilgili ise şu sözlere yer verdi.

Son olarak Aksu TV ailesinin de yeni yayın dönemi kutlayan ünlü oyuncu ve yazar Ahmet Mümtaz Taylan.