Ahmet Mümtaz Taylan, dizinin bitiş süreciyle ilgili konuştu!
Kahramanmaraş'ta bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'na söyleşi ve imza günü için ünlü sinema ve dizi oyuncusu, yazar Ahmet Mümtaz Taylan katılım sağladı.
KAHRAMANMARAŞ 31.10.2021, 15:56 31.10.2021, 16:25
Sevenleriyle bir araya gelen ünlü oyuncu ve yazar Taylan, Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
Leyla ile Mecnun dizisiyle izlenme rekorlarını alt üst eden ekibin başrol oyunculardan birisi olan Ahmet Mümtaz Taylan, dizinin bitiş süreciyle ilgili konuştu.
Taylan öte yandan 9 yıl aranın ardından tekrardan dizinin başlamasıyla ilgili ise şu sözlere yer verdi.
Son olarak Aksu TV ailesinin de yeni yayın dönemi kutlayan ünlü oyuncu ve yazar Ahmet Mümtaz Taylan.
Namaz Vakti 31 Ekim 2021
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