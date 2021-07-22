Ahmet Özdemir: Birlik olabilmek kıymetli bir şeydir

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir Ekinözü ilçesinde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Kaymakam Muhammet Huzeyfe Onur, Belediye Başkanı Bilal Eker, AK Parti ilçe Başkanı Özgür Çetin ve kalabalık bir heyet tarafından karşılanan Özdemir, içmelerde piknik yapan vatandaşları da ziyaret edip bayramlarını kutladı. Yukarı içmeler sosyal tesislerinde yapılan bayramlaşma programı AK Parti İlçe Başkanı Özgür Çetin’in açış konuşması ile başladı. Çetin programa katılanlara teşekkür ederek bayramlarını kutladı.



Milletvekili Ahmet Özdemir’in Ekinözü ilçesine ağabeylik yaptığını belirten Belediye Başkanı Bilal Eker de, desteklerinden dolayı Özdemir’e teşekkür etti.

Ekinözü ilçesinin kenetlenmiş bir halde olduğunu görmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Özdemir, ileriki günlerde yapılacak toplantılarla ilçede yapılması gerekenleri masaya yatıracaklarını söyledi.