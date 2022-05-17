Ahmet Özdemir Elbistan’da gençlerle bir araya geldi

Elbistan’da inceleme ve ziyaretlerde bulunan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Hemşireler haftası dolayısıyla Elbistan Devlet Hastanesinde görev yapan çalışanların gününü kutladı.

Özdemir, beraberinde ilçe başkanı Ahmet Tıraş, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Ekinözü ilçe Başkanı Bilal Eker ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin ile birlikte MHP Elbistan İlçe Teşkilatı’nı ziyaret ederek ilçe başkanı Üzeyir Bostan ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet etti.

Ahmet Özdemir günün sonunda Elbistan Gençlik Merkezinde gençlerle bir araya geldi. Gençlerle sohbet eden Özdemir, hayatından kesitler anlatarak gençlere azimli olmaları önerisinde bulundu.

Aksu habere değerlendirme yapan Özdemir, gençlerin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.