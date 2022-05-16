Ahmet Özdemir Elbistan’da ziyaret ve incelemelerde bulundu

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir Elbistan programına partisinin Elbistan ilçe teşkilatı ziyaretiyle başladı.



İlçe başkanı Ahmet Tıraş ve belediye başkanı Mehmet Gürbüz’ün de hazır bulunduğu programda güncel konular ve kentin geleceğine yön verecek çalışmalar konuşuldu.



Özdemir ve beraberindeki heyet Elbistan Ticaret ve Sanayi Odasında Başkan Mustafa Paksoy’un ev sahipliğinde oda başkanlarıyla bir araya geldi. Oda başkanlarıyla meslek gruplarının sorunları ve çözüm önerilerine değinildi.



Milletvekili Özdemir ve beraberindeki heyet Elbistan halk otobüsçüleri ile açık Pazar esnafını ziyaret etti.

AK Parti Elbistan ilçe başkanı Ahmet Tıraş, Özdemir’in verimli bir ziyaret gerçekleştirdiğini belirterek birçok kesim ile bir araya geldiklerini söyledi.



Belediye başkanı Mehmet Gürbüz’de kentin gelimi için önemli görüşme yaptıklarını söyledi. Elbistan’ın gelişimi noktasında milletvekillerinin önemli destek verildiğini söyledi.

Özdemir’de açıklamasında gün boyu yaptıkları ziyaret ve görüşmelerle kentin ve Kahramanmaraş’ın geleceğinin konuşulduğunu söyledi.