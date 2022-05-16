Ahmet Özdemir Elbistan’da ziyaret ve incelemelerde bulundu
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere gittiği Elbistan’da parti yönetimi, oda başkanları, halk otobüsçüleri ve Pazar esnafıyla bir araya geldi.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir Elbistan programına partisinin Elbistan ilçe teşkilatı ziyaretiyle başladı.
İlçe başkanı Ahmet Tıraş ve belediye başkanı Mehmet Gürbüz’ün de hazır bulunduğu programda güncel konular ve kentin geleceğine yön verecek çalışmalar konuşuldu.
Özdemir ve beraberindeki heyet Elbistan Ticaret ve Sanayi Odasında Başkan Mustafa Paksoy’un ev sahipliğinde oda başkanlarıyla bir araya geldi. Oda başkanlarıyla meslek gruplarının sorunları ve çözüm önerilerine değinildi.
Milletvekili Özdemir ve beraberindeki heyet Elbistan halk otobüsçüleri ile açık Pazar esnafını ziyaret etti.
AK Parti Elbistan ilçe başkanı Ahmet Tıraş, Özdemir’in verimli bir ziyaret gerçekleştirdiğini belirterek birçok kesim ile bir araya geldiklerini söyledi.
Belediye başkanı Mehmet Gürbüz’de kentin gelimi için önemli görüşme yaptıklarını söyledi. Elbistan’ın gelişimi noktasında milletvekillerinin önemli destek verildiğini söyledi.
Özdemir’de açıklamasında gün boyu yaptıkları ziyaret ve görüşmelerle kentin ve Kahramanmaraş’ın geleceğinin konuşulduğunu söyledi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|37
|81
|2. Fenerbahçe
|37
|70
|3. Konyaspor
|37
|67
|4. Başakşehir
|37
|62
|5. Alanyaspor
|37
|61
|6. Beşiktaş
|37
|58
|7. Antalyaspor
|37
|58
|8. Karagümrük
|37
|57
|9. Adana Demirspor
|36
|52
|10. Kasımpaşa
|37
|50
|11. Hatayspor
|37
|50
|12. Sivasspor
|36
|48
|13. Galatasaray
|36
|48
|14. Kayserispor
|37
|47
|15. Giresunspor
|37
|45
|16. Gaziantep FK
|37
|43
|17. Rizespor
|36
|36
|18. Altay
|37
|34
|19. Göztepe
|37
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|37
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|35
|67
|2. Ümraniye
|35
|67
|3. Bandırmaspor
|35
|61
|4. İstanbulspor
|35
|59
|5. Erzurumspor
|35
|58
|6. Eyüpspor
|35
|54
|7. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|8. Tuzlaspor
|35
|49
|9. Samsunspor
|35
|48
|10. Gençlerbirliği
|35
|48
|11. Keçiörengücü
|35
|48
|12. Boluspor
|35
|47
|13. Denizlispor
|35
|46
|14. Altınordu
|35
|45
|15. Adanaspor
|35
|45
|16. Bursaspor
|35
|41
|17. Kocaelispor
|35
|41
|18. Menemen Belediyespor
|35
|38
|19. Balıkesirspor
|35
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|37
|90
|2. Liverpool
|36
|86
|3. Chelsea
|36
|70
|4. Tottenham
|37
|68
|5. Arsenal
|36
|66
|6. M. United
|37
|58
|7. West Ham United
|37
|56
|8. Wolverhampton Wanderers
|37
|51
|9. Leicester City
|36
|48
|10. Brighton
|37
|48
|11. Brentford
|37
|46
|12. Crystal Palace
|36
|45
|13. Aston Villa
|36
|44
|14. Newcastle
|36
|43
|15. Southampton
|36
|40
|16. Everton
|36
|36
|17. Leeds United
|37
|35
|18. Burnley
|36
|34
|19. Watford
|37
|23
|20. Norwich City
|37
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|37
|85
|2. Barcelona
|37
|73
|3. Atletico Madrid
|37
|68
|4. Sevilla
|37
|67
|5. Real Betis
|37
|64
|6. Real Sociedad
|37
|62
|7. Villarreal
|37
|56
|8. Athletic Bilbao
|37
|55
|9. Osasuna
|37
|47
|10. Celta Vigo
|37
|46
|11. Valencia
|37
|45
|12. Rayo Vallecano
|37
|42
|13. Espanyol
|37
|41
|14. Getafe
|37
|39
|15. Elche
|37
|39
|16. Granada
|37
|37
|17. Mallorca
|37
|36
|18. Cadiz
|37
|36
|19. Levante
|37
|32
|20. Deportivo Alaves
|37
|31