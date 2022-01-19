Ahmet Özdemir Kahramanmaraş'a 3 ayrı müjde verdi
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaretinde kente 3 müjde birden verdi.
Sosyal medya hesabından ziyaretle ilgili ayrıntıları paylaşan Ahmet Özdemir şu ifadelere yer verdi:
"Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret ettik.
Bu ziyarette;
Dulkadiroğlu ilçemizdeki Germanicia Mozaikleri SİT alanının bölüm bölüm daraltılması uygun görülmüş
Göksun ilçemizdeki, Göksun Belediyemiz ile Bakanlığımızın ortak yapımı olan Bilgi ve Kültür evinin kalan ihale bedelinin ödenmesi talimatı Sayın Bakanımız tarafından verilmiş.
Andırın Tirşik Festivali için destek talebimiz uygun karşılanmıştır. Sayın Bakanımıza taleplerimize olumlu karşılık vermesi ve nazik kabulleri için teşekkür ederiz."
Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın @MehmetNuriErsoy'u ziyaret ettik.— Ahmet Özdemir
Bu ziyarette;
❇Dulkadiroğlu ilçemizdeki Germanicia Mozaikleri SİT alanının bölüm bölüm daraltılması uygun görülmüş pic.twitter.com/oZtYypFpgM
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