Ahmet Özdemir Kahramanmaraş'a 3 ayrı müjde verdi

Sosyal medya hesabından ziyaretle ilgili ayrıntıları paylaşan Ahmet Özdemir şu ifadelere yer verdi:

"Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret ettik.

Bu ziyarette;

Dulkadiroğlu ilçemizdeki Germanicia Mozaikleri SİT alanının bölüm bölüm daraltılması uygun görülmüş

Göksun ilçemizdeki, Göksun Belediyemiz ile Bakanlığımızın ortak yapımı olan Bilgi ve Kültür evinin kalan ihale bedelinin ödenmesi talimatı Sayın Bakanımız tarafından verilmiş.

Andırın Tirşik Festivali için destek talebimiz uygun karşılanmıştır. Sayın Bakanımıza taleplerimize olumlu karşılık vermesi ve nazik kabulleri için teşekkür ederiz."