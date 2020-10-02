Ahmet Tıraş: “Elbistan bizi bir kez daha bağrına bastı”

Halkın yoğun bir şekilde kutlama ziyaretinde bulunduğunu belirten AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş: “ 20 Eylül tarihinde yapılan kongrenin ardından arkadaşlarımızla birlikte yönetim kurulumuzu oluşturduk. Mazbatamızı aldığımız günden bu yana parti binamız dolup taşıyor.

Elbistanlı kardeşlerim bir kez daha bizi bağrına bastı. Allah razı olsun. Gösterilen bu sevgiye layık olmaya çalışacağız. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal’ın girişimleri sonucu getirilen yatırımların takipçisi olacağız. Şehrimizin ihtiyaçlarını belirleyip sayın bakanımıza sunarak giderilmesini sağlayacağız. Hep birlikte Elbistan’ı daha da gelişmiş bir şehir haline getireceğiz.”

Barajlarımız çiftçinin can suyu olacak

Elbistan Ovası’nın sulu tarıma kavuşturulması noktasında çalışma yürüttüklerini belirten Tıraş: “ Adatepe Barajı’nın iletim kanalları konusunda Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü (DSİ) ile görüştük. Afşin bölgesindeki o devasa boruların döşenmesi sağlanacak. Yapalak Göleti ile ilgili müjdemiz geldi. İğde Mahallemizde tarımsal alanların sulanmasını sağlayacak 2.etap kanal döşemesi gündemimizde” diye konuştu.

Göksun Elbistan karayolundaki çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor.

Göksun Elbistan karayolundaki çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettirildiğini belirten Tıraş: “ vatandaşlarımızın güvenilir, konforlu bir ulaşım sağlamaları için ekipler seferber olmuş durumda. Yolun büyük bir kısmı tamamlanmıştır. Kalan kısımların da tamamlanması için hummalı bir çalışma yürütülüyor” ifadelerini kullandı.

İlçedeki doğalgaz çalışmalarına da değinen Tıraş: “Genel Başkan Yardımcımız Mahir Ünal bey daha çok konuta gaz ulaştırılması için görüşme yürütüyor, yatırım miktarı artırılıp, çalışmaların hızlandırılması hedefleniyor. Şehrin tamamının bir an önce doğalgaza kavuşması için görüşme yürütülüyor” diye konuştu.

Tıraş, “önümüzdeki hafta sahaya ineceğiz, güçlü bir genel başkan yardımcımız var, biz buradan projelerle gidip Mahir bey’den müjdeli haberlerle döneceğiz. İnşallah Elbistan’ı daha da ileriye taşıyacak hizmetlere vesile olacağız” ifadelerine yer verdi.