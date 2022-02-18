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Ahmet Tıraş: İster Akşener'e ister HDP'ye yaklaşın, sonunuz değişmeyecek!

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, 6 siyasi parti liderinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

KAHRAMANMARAŞ 18.02.2022, 09:40
Ahmet Tıraş: İster Akşener'e ister HDP'ye yaklaşın, sonunuz değişmeyecek!

Toplantı sonrasında verilen fotoğrafa ‘6 buçuklu manzara’ nitelemesi yapan Başkan Tıraş, “Vatan toprağı denildiğinde tüm siyasi paydaşların aynı çerçevede bir araya gelmesi inancıyla karşılaştığımız 6 buçuklu manzaraları endişeyle takip ediyoruz” ifadesini kullandı.  

6 siyasi parti liderinin yer aldığı fotoğrafta HDP’nin olmamasının nedenini ise, milleti kandırmak ve özellikle sağ kesimin oyunu alabilmek şeklinde yorumlayan Başkan Tıraş, “Zillet ittifakı, her zaman olduğu gibi ‘HDP/PKK içimizde yok’ diyerek kendilerince son dakika golü atma çabası içine giriyor. Aslında bu fotoğrafla kendi seçmenlerini kandırmak istiyorlar! Ki bu toplantıda HDP’nin olmaması tamamen kendi seçmenlerine alenen hakaret etmekten başka bir şey değildir.

Nitekim terör bu milleti kırmızı çizgisidir. PKK’ya olan nefretin verilmesi istenen oylara yansıması için yapılan sinsi bir oyundur. Fakat yüce milletimizin feraseti her oyunu tarumar edecek güce sahiptir. İster HDP'ye ister Akşener'e isterseniz yedi düvele yaklaşın, sonunuz değişmeyecek. Üstelik bu ortaklar, HDP Eş Başkanı Pervin Buldan’ı da incitmişler.  Buldan, bu fotoğraf karesiyle ilgili, "Bizi yok sayanları yeri, zamanı geldiğinde bizde yok saymasını biliriz. 6 partiden birini ayırın diğerlerinin oy toplamı HDP’nin yarısı etmez” diyerek seni, beni, iktidarı ve çapsız muhalefeti tehdit ediyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ise, bu beyan sonrasındaki açıklamasında ‘HDP’yi yok saymıyoruz, ihtiyaç olduğunda yine görüşeceğiz’ diyor. Rant değil, ilke ortaklığı” diyerek ilke ortaklığının arka perdesinde boy sırasına göre oturduğunuz yuvarlak masanın öz tanımıyla gayet iyi örtüşüyor. Şu gerçekle yüzleşin artık kirli ittifaklarınızı gizleyemiyorsunuz. Aranızdaki aşkı inanın bilmeyen yok” ifadelerini kullandı.

Açıklamasının devamında fotoğrafta yer alan 6 genel başkan için CHP’lilerin bakış açısını anlatan AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, şöyle devam etti:

“1.sıradaki kişi, başörtüsüne ‘1 metrelik bez parçası’ diyen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. CHP’lilerin aday olmasını istemediği kişi. 2.sıradaki ise, 28 Şubat mağduru Erbakan Hoca’nın yanında olan Sayın Temel Karamollaoğlu. Yani CHP’lilerin, Madımak olayından sorumlu tuttukları kişi. 3. sırada 28 Şubat kararlarını uygulayacağım diyen Sayın Meral Akşener var. CHP’liler, onu da faili meçhullerden sorumlu tutuyor. 4. sırada da, ‘Bir gün bu davaya ihanet edersem yüzüme tükürün’ sözüyle tanıdığımız Sayın Ahmet Davutoğlu yer alıyor. CHP’liler, onu Suriye savaşının sorumlusu olarak görüyor. 5. sırada ise CHP’lilerin ekonomik krizden sorumlu tuttukları Sayın Ali Babacan duruyor. 6. sırada ise CHP’lilerin tanımadığı bir kişi var. Ve sonunda da bunun adı da demokrasi masası oluyor. Tabii ki yersen!”

Cumhur İttifakı’nın, 2023 seçimlerinden de galip çıkacağına olan inancının tam olduğunu vurgulayan Başkan Tıraş, “Devletimize ve devletimizi yöneten Cumhur İttifakına güvenimiz tamdır. 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakının kazanacağına inancımız tamdır. Her hususta milletimize güvenimiz sonsuzdur. Tarih, önümüzdeki seçimlerin sonuçları ile ilgili, “Bu güne kadar 4 ABD Başkanı, 5 İngiltere Başkanı,  4 Fransa Başkanı, 8 İtalya Başkanı değiştiren Erdoğan'ı devirmek için Türkiye’de; 6 muhalefet partisi bir araya gelip seçime gittiler lakin yine de girdikleri seçimi kaybettiler” şeklinde yazacak. 
Derdi millet olanın devası hizmettir. Sevdası hizmettir sevdası vatan olanın sedası devlettir. Sizin derdiniz; ne millet, ne hizmet, ne de devlettir. Sizin derdiniz başka iyi biliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici ile vatanımızın her bir karış toprağı ve insanımızın haklarını her şeyin üzerinde tutarak daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Kahramanmaraş’ımız ise Sayın Mahir Ünal Bakanımız öncülüğünde milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız ve bürokratlarımızla liderlerimizin çalışmalarının izinde olacaktır” şeklinde konuştu. 

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için söylediği, ‘Çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş, bir daha çıkmışsın bir daha yenmiş’ sözünü hatırlatarak açıklamasını tamamladı.

#AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş
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