Ahmet Uncu son yolculuğuna uğurlandı

Şehrimize önemli hizmetlerde bulunmuş 1977 ve 80 yılları arasında Belediye Başkanlığı yapan ve daha sonra 1987 yılında Doğru Yol Partisinden Kahramanmaraş Milletvekili olan Ahmet Uncu 11 Aralık Cuma günü hayatını kaybetmişti. Ahmet Uncu'nun cenazesi bugün Şeyhadil mezarlığında toprağa verildi.

Aksu TV ailesi olarak Ahmet Uncu'ya Allah'tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz...

Ahmet Uncu Kimdir?

Ahmet Uncu, Türk siyasetçi. İstanbul Eczacılık Yüksekokulu mezunudur. Serbest eczacılık, 1977 ile 1980 yılları arasında Kahramanmaraş belediye başkanlığı, TBMM XVIII. Dönem Kahramanmaraş Milletvekilliği yapmıştır. Evli ve dört çocuk babasıdır. Kahramanmaraş Olayları onun döneminde olmuştur.