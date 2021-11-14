Ahmet Yıldızhan son yolculuğuna uğurlandı!
Kahramanmaraş’ta gazeteci Neşe Yıldızhan’ın babası Ahmet Yıldızhan vefat etti.
KAHRAMANMARAŞ 14.11.2021, 17:07 14.11.2021, 17:25
Ahmet Yıldızhan’ın cenazesi Türkoğlu Uzunsöğüt Caminde kılınan ikindi namazı sonrası mezarlığa götürüldü.
83 yaşında hayata gözlerini yuman Ahmet Yıldızhan’ın cenazesi Yeşilyöre ve Uzunsöğüt mezarlığına defnedildi.
Bizlerde Aksu TV ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesine baş sağlığı diliyoruz.
Namaz Vakti 14 Kasım 2021
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