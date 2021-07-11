Ahşap oyuncak atölyesi meyvelerini Veriyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Ahşap Oyuncak Atölyesi, toplamda 3 eğitmen ve 25 kursiyerle eğitim dönemini sürdürüyor. Alanlarında uzman kişiler tarafından kursiyerlere verilen eğitimler arasında Ahşap Oyuncak, Ahşap Boyama, Ahşap Hediyelik Eşya ve Ahşap Oyma yer alıyor. Eğitimler, dersin özelliklerine göre 3 ila 5 ay arasında devam ediyor. Düzenlenen eğitim programını başarıyla tamamlayan kursiyerlerin sertifika almaya hak kazanacağı ve alacakları sertifikalarla mesleki yeterliliklerini artırmak için ustalık belgesine de başvurabilecekleri belirtildi

Çocuklarımız İçin Sağlıklı Oyuncaklar Üretiyoruz

Ahşap Oyuncak Atölyesi eğitmenlerinden Cemil Durdi, “Büyükşehir Belediyemizin düzenlemiş olduğu Ahşap Oyuncak Atölyesi’nde eğitmenlik yapıyorum. Çocuklarımızın daha sağlıklı olan ahşaptan yapılmış oyuncaklarla oynamasının daha doğru olacağını düşünüyoruz. O yüzden burada ahşaptan oyuncak üretiyoruz. Ayrıca bu mesleği Kahramanmaraş’ta daha yaygın hale getirmek için uğraşıyoruz. Burada eğitim alan arkadaşlarımızın kendilerini daha da geliştirerek hem bu mesleği devam ettireceği hem de maddi kazanç elde edebileceklerine inanıyorum. Temennimiz Kahramanmaraş’ta ahşap oyuncak işiyle uğraşan kişi sayısının artırmak. Ahşaptan oyuncak üretirken elimizdeki en ufak parçaları dahi değerlendirmeye çalışıyoruz. Elimizdeki hiçbir malzemeyi zayi etmeden ahşaptan oyuncak üretmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Meslek Sahibi Olacağız

Ahşap Oyuncak Atölyesi kursiyerlerinden Cemile Yıldız, “3 aydır Büyükşehir Belediyemizin başlatmış olduğu ahşap oyuncak atölyesinde eğitim alıyorum. İnşallah burada aldığım eğitimler sayesinde kendimi daha da geliştirerek bu işi ticaret haline dönüştürmeyi hedefliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e bizlere böyle bir imkân sunduğu için çok teşekkür ederim” dedi. Rümeysa Kandeğer ise, “Kuyumculuk ve takı tasarımı bölümü okudum. Kendi el becerilerime ve yeteneklerime güveniyorum. Büyükşehir Belediyemizin böyle bir kurs açtığını duyunca hemen başvurmak istedim. Burada aldığım eğitimler sayesinde kendimi daha da geliştirmek istiyorum. İnşallah ileride kendi yaptığım ürünlerin satışını yapmak istiyorum. Kendimi ahşap oyuncak alanında geliştirip bunların ihracatını yapmayı hedefliyorum. Bizim gibi girişimci kadınları böyle bir imkânı sunduğu için Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

