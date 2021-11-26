Aile atölyesi etkinliği yarın!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Karacaoğlan Kültür Sanat Sezonu atölye etkinlikleriyle devam ediyor. Takvim kapsamında, Akademisyen – Yazar Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal ile Aile Atölyesi etkinliği düzenlenecek. 27 Kasım Cumartesi günü (yarın) saat 12.00’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlikte, uzman ismin en sevilen kitabına da konu olan Korkma! İyi Bir Annesin teması işlenecek. Düzenlenecek ücretsiz etkinlikle ilgili yapılan açıklamada, tüm vatandaşların davet edildiği bildirildi.