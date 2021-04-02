Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Kahramanmaraş İl Müdürlüğü binası maviye büründü

"2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü"nde dünya çapında eş zamanlı düzenlenen "Otizme Mavi Işık Yak" kampanyası kapsamında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü hizmet binası mavi ışığa büründü.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, yaptığı açıklamada, gün öncesinden etkinliklere başlayarak vatandaşların dikkatini çekmek istediklerini söyledi.

Kampanya kapsamında hizmet binasını mavi renkle ışıklandırdıklarını belirten Kaya, "Diğer etkinliklerimizde sabah itibarıyla devam edecek. Gün içerisinde Onikişubat gündüz bakımevinde ailelerimize yönelik otizme farklı bakış paneli, otizmli çocuklar için etkinlikler, onların bizim için hazırladığı sürpriz etkinlikler olacak. Otizmin rengi olan mavi dondurma şovuyla yine tüm dünyanın dikkatini çekeceğiz. Bizler de otizme böylelikle farklı bir bakış açısı getireceğiz." diye konuştu.

Valiliğin talimatları doğrultusunda Kahramanmaraş'taki kamu kurumlarının bina girişlerini mavi balonlarla süsleneceklerini belirten Kaya, imkanlar dahilinde bazı kurum binalarını da mavi renkle ışıklandıracaklarını söyledi.