Aile çocuk el ele birlikte telafi eğitimine!
Suzan ve Abdülhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi tarafından çeşitli etkinlik ve eğitimler düzenlenmeye devam ediliyor.
KAHRAMANMARAŞ 06.08.2021, 15:52
Bu kapsamda Kahramanmaraş genelinde eğitim merkezi olarak seçilen okullarda “Aile çocuk el ele birlikte telafi eğitimine” sloganıyla devam eden kurslarda öğrenciler sınıflarında derslerini alırken aileleri de çeşitli etkinlik ve derslerle zamanını değerlendiriyor.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan bu eğitimlerden duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenci ve veliler uygulanan projenin çok yararlı olduğunu vurguladı.
Proje hakkında bilgiler veren Suzan ve Abdülhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet -Bülbül 440 öğrenciyle 3 merkezde eğitimlerin devam ettiğine dikkat çekti.
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