Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Dr. Erdoğan, açıklamalarda bulundu

Erdoğan, son yaşanan olaylarla artık hastalara karşı defans oluşturduklarını. Asılsız iftiralar ve delilsiz davalar ile ailelerin onuru ve şerefinin lekelenmesini istemediklerini söyledi.



Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Dr. Gökhan Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti: “Biz hekimler dil, din, ırk, cinsiyet hiçbir ayırım göstermeksizin hastalarımıza faydalı olmak için yemin ettik. Bu uğurda da çalışıyoruz. Son yaşanan olaylar ile artık hastalarımıza defans oluşturuyoruz. Asılsız iftiralar, delilsiz davalar ile ailelerimizin onuru ve şerefinin lekekenmesini istemiyoruz. Birinci basamak, ikinci basamak veya üçüncü basamakta özel veya kamu çalışanı hekimler, bu görevini ifa ederken, hekim olmanın gereği olarak insanların tıbbi değerlendirmesini yapmakla mükellef kılınmıştır. Ettikleri yemin ve aldıkları eğitimin gereği budur. Günlük iş yoğunluğu ve stres altında ezilen hekimler, her gün hasta ve hasta yakınları tarafından, tıbbi hizmet alamadıkları gerekçesi ile şikayet edilmekte ve sabim baskısı ile savunma vermektedirler. Hekimlik uygulamaları kapsamında HEKİMLER; kişileri muayene etme, ruhsal sıkıntılarını öğrenme ve sırlarına vakıf olma durumunda kalmaktadır. Hasta hakları kapsamında ve hasta mahremiyeti ilkesi gereği hekimlerin muayene ve müdahale ortamlarında kamera bulundurma veya kayıt alma hakkı yoktur. Böyle bir uygulama Yasal Olarak suç kabul edilmektedir. Ülkemizde çalışan Hekimlerin çoğu gelişmiş ülkelerdeki gibi tıbbi ve yasal haklara sahip değildir. Gelişmiş ülkelerde hastalar yardımcı sağlık personeli tarafından muayene öncesi hazırlanmaktadır. Hekim İle Yardımcı Sağlık Personeli beraber müdahale ve muayene işlemlerini yapmaktadır. Ülkemizde ise birçok hekim, yardımcı sağlık personeli ile çalışma İmkânı bulamamaktadır. Hekimler kendi tercihleri dışında tek başına çalışma durumunda kalmaktadır. Kişi beyanı aksi ispat edilinceye kadar geçerlidir mantığı ile hekimin kendini ifade etme imkânı nerede ise kalmamaktadır. Sadece tıbbi bir değerlendirme yapan hekim bir anda sorduğu tıbbi sorular ve muayene nedeni ile tacizci kapsamına alınabilmektedir. Usulsüz istekleri karşılanmayan hastalar tarafından Şikâyet edilen hekimler, bir anda Şikâyet edenin haklılığı prensibi ile tacizci konumuna düşebilmektedir. Hekimlere yapılan saldırıların, şiddet olaylarının son yıllarda hızla arttığı ortadadır. Hekimler hakkında yapılan haksız şikâyetlerin, suçlamaların ne kadar arttığı 184 sabim kayıtlarından görülmektedir. Hekimler isteği karşılanmayan vatandaşlar tarafından çok rahat asılsız suçlamalara maruz kalabilmektedir.” dedi.