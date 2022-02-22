Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ergüneş, Kahramanmaraş’ta!

Bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere Kahramanmaraş’a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Ziyarette Bakan Yardımcısı Ergüneş’i AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile teşkilat mensupları karşıladı. Ziyarette konuşan Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, “2002’de sosyal yardım kalemi olarak bu devletin ihtiyaç sahiplerine aktardığı kaynak gayri safi milli hasılanın ancak binde 37’si idi. Ama hamt olsun 2022’ye geldiğimizde Türkiye’nin ürettiği zenginliğin ve refahın binde 137’sini verdik” şeklinde konuştu.

ERGÜNEŞ: 20 YILDA 4 KALEM SOSYAL YARDIM ÇEŞİDİNİ BİZ 47 KALEME ÇIKARTTIK

Ergüneş, konuşmasının devamında şunları kaydetti: “2002’de AK Parti olarak iktidara geldiğimizde bu memlekette sadece 4 çeşit sosyal yardım kalemi vardı. Rakamlarda çok düşüktü. 2002’de bir engellimizin aldığı maaş 24 TL idi. Bir yaşlımıza verilen maaş 24 liraydı. Biz 2002’de geldiğimizde dünyanın aksine dünyada bütün ülkeler neo-liberal politikalarla sosyal yardım ve sosyal hizmetler kaynaklarını devlet üzerinden çekerken AK Parti iktidarı bu dünyanın akışına ters bir şekilde ‘Ben milletimin yanındayım’ dedi. Sosyal yardım ve hizmetlerde hazinenin bütün kaynaklarını bu ihtiyaç sahibi insanlara götüreceğim dedi ve geldiğimiz 20 yılda 4 kalem sosyal yardım çeşidini biz 47 kaleme çıkarttık. 2002’den önce talep odaklı hizmet götürülürken yani insanlar sosyal yardımlaşma vakıflarına giderek, talep oluştururken AK Parti arz odaklı sosyal hizmeti ve yardımı getirdi. Yani bizim il ve ilçelerde kurulan sosyal hizmet merkezlerimiz sosyal yardımlaşma vakıflarımız arz odaklı çalışmaya başladı. Bizim fedakâr çalışanlarımız artık hane hane gidip hizmete ihtiyacı olan vatandaşlarımızı tek tek belirledi. İşte yardım kalemini artırma sebebi budur.”

SEZAL: TÜRKİYE SOSYAL YARDIMLARDA DÜNYADA ÖNDE GELEN ÜLKELERDEN BİRİ

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, şöyle konuştu: “Bugün Avrupa Birliği dahi cumhurbaşkanımızın baskısıyla dünya üzerindeki mültecilere destek oluyorlar. Ama hiçbiri Türkiye Cumhuriyeti devleti cumhurbaşkanımızın gayretleri ötesinde bir gayret maalesef gösteremiyorlar. Mülteci sorunu sadece Türkiye’nin değil küresel anlamda tüm dünyanın yaşadığı en büyük sorunlardan birisi. Önümüzdeki yıllarda dünyada mülteci probleminin küresel anlamda çok daha ciddi boyutlara ulaşabileceği ve bu sorunun sadece Türkiye’nin değil küresel anlamda dünyanın asıl problemlerinden biri olduğu gerçeğini unutmamız lazım.”

GÜNGÖR: TÜRKİYE’DE İLK KEZ SOSYAL YARDIM KARTI DAĞITAN BİZİZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şunları söyledi: “Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımızın çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Özellikle belediyemizle bakanlığımız il müdürlüğümüz arasında da üst düzey bir işbirliği var. Hamt olsun Türkiye milli gelirine kıyasla dünyada en fazla yardım yapan ülkeler arasında. Emeği geçen başta sayın cumhurbaşkanımıza ve cumhurbaşkanımızın yol arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Bir araştırma formumuz var. Özellikle bakanlığımızla bunu beraber hazırlıyoruz. Bir talepte bulunulduğu zaman bunun ihtiyaç önceliği gibi konuları sistem üzerinden aktarıyoruz. Bakanlığımızla verileri paylaşıyoruz. Alan araştırması yapıyoruz ve durum tespiti yapıyoruz. Bu bizim son derece işimize yarıyor. Bunu daha da geliştirmeye çalıştık. Türkiye’de ilk kez özellikle gıda paketi yerine kart desteği sağlayan büyükşehirlerden biri bizi. 2 yıl sonra Ankara büyükşehir yaptı ve bunu ilk defa yapıyor gibi lanse etti. Ama biz 2 yıl önce bunu yapmıştık. Sosyal yardımlar bir nutuk değildir anayasal bir haktır. Bununda insan onuruna yakışır bir şekilde yapılması gerekiyor.”

GÖRGEL: BAKANLĞIMIZ KAHRAMANMARAŞ’A ÇOK ÖNEMLİ HİZMETLER KAZANDIRDI

AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ise, “Kahramanmaraş şiirin edebiyatın kültürün başkenti bir şehir. 1 milyon 200 bine yakın nüfusumuzla 711 mahallemizle 11 ilçemizle Türkiye’nin en önemli şehirlerden bir tanesi. Bugüne kadar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak Kahramanmaraş’ımıza çok önemli hizmetler kazandırıldı. İnşallah sayın bakanımızın ziyaretiyle de şehrimize yeni hizmetleri kazandırırız” ifadelerini kullandı.

