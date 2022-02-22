Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş Elbistan’a yeni huzur evi inşa edilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş beraberinde Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Mehmet Demircioğlu ile birlikte Elbistan ilçesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş tarafından ağırlanan Ergüneş, Elbistan’a yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi yapılacağını söyledi.

Elbistan Belediyesi Mükrime Hatun Sosyal Tesislerinde yapılan program AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş’ın konuşmasıyla başladı.



Bakan Yardımcısı Ergüneş ve Genel Müdür Demircioğlu’nu ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Tıraş, Ergüneş’in Elbistan’a eli dolu geldiğini söyledi.

Belediye başkanı Mehmet Gürbüz de konuşmasında Elbistan’ın AK Parti Hükümetleri döneminde önemli yatırımlar aldığını söyledi.

Türkiye’nin hedeflerine hızla ilerlediğine değinen Gürbüz: “Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedeflere emin adımlarla ilerlerken, şehrimize çok büyük sosyal desteklerini esirgemeyen Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Mehmet Demircioğlu’na da teşekkür ediyorum. Kıymetli bakanım Elbistan inşallah 2023 yılına zatıalinizin de destekleriyle sosyal hizmetler anlamında tüm yatırımlarında tamamlanmış olarak girmesini hedefliyoruz. Bu doğrultuda Elbistan huzur evinin yenilenmesiyle ilgili çalışmalar tamamlandı, imar planıyla ilgili bir eksiğimiz vardı, onu da inşallah belediye meclisi olarak ilk meclisimizde çıkaracağımızı buradan sizlere taahhüt ediyoruz. Belediye olarak sosyal market inşaatımızı tamamlamak üzereyiz. İşletmesi konusunda bakanlığımızla beraber yol yürümek istiyoruz. Buradaki amacımız Elbistan’da yardıma ihtiyaç duyan, dezavantajlı kesimlere elimizi uzatmaktır. Şehrimizde hiçbir kardeşimiz yalnız değildir.” diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş te bakanlığın çalışmaları ve yapılan yardımlar hakkında bilgi verdi.



Ergüneş yaptığı açıklama: “Bakanlığımızın hedef kitlesi engelliler, yaşlılar, şehit yakınları, gazilerimiz, yetimler, yoksunluk içinde olanlar, bakıma muhtaç olanlar, dolayısıyla dedik ki bakanlığımıza yeni bir bakış açısı kazandıralım ve bunu bir ilke üzerinden dizayn edelim dedik. O ilkeyi de vermek olarak belirledik. Yani aile ve sosyal hizmetler bakanlığı dendiği vakit ben her zaman onun ilkesini vermek olduğunu düşünüyorum. Bizim bakanlığımızın aynı zamanda devletimizin bir cemal yüzü olduğunu, bir merhamet yüzü olduğunu düşünüyorum. İnşallah bundan sonra da o merhamet yüzünü, o medeniyetimizin kodlarından gelen merhamet yüzünü yaşatmak istiyoruz. Aile bakanlığımızın geçmişine baktığımızda 2002 yılında 4 kalem yardım yapılırken bugün 47 kaleme çıkmış durumda. Hamd olsun dünyadan tamamen ayrışarak, dünya neo liberal politikalarla sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerden devletler elini çekerken Türkiye 2002 den sonra dünyadan bu noktada ayrışma göstererek tamamen sosyal ve sosyal hizmetler noktasında vatandaşın ihtiyaç duyduğu bütün alanlarda hep yanında olmuş ve olmaya devam edecektir” diye konuştu.

Ergüneş Elbistan’ın ihtiyacı olan yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinin imar planı çalışmalarının bitirilmesinin ardından inşa edilmeye başlanacağını söyledi.