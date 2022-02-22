banner86

banner85

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş Elbistan’a yeni huzur evi inşa edilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş Elbistan ziyaretinde yaptığı açıklamada, Elbistan’a yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi kurulacağını söyledi.

KAHRAMANMARAŞ 22.02.2022, 16:17
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş Elbistan’a yeni huzur evi inşa edilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş beraberinde Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Mehmet Demircioğlu ile birlikte Elbistan ilçesini ziyaret etti.
Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş tarafından ağırlanan Ergüneş, Elbistan’a yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi yapılacağını söyledi.
Elbistan Belediyesi Mükrime Hatun Sosyal Tesislerinde yapılan program AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş’ın konuşmasıyla başladı.


Bakan Yardımcısı Ergüneş ve Genel Müdür Demircioğlu’nu ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Tıraş, Ergüneş’in Elbistan’a  eli dolu geldiğini söyledi.
Belediye başkanı Mehmet Gürbüz de konuşmasında Elbistan’ın AK Parti Hükümetleri döneminde önemli yatırımlar aldığını söyledi.
Türkiye’nin hedeflerine hızla ilerlediğine değinen Gürbüz: “Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedeflere emin adımlarla ilerlerken, şehrimize çok büyük sosyal desteklerini esirgemeyen  Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Mehmet Demircioğlu’na da teşekkür ediyorum. Kıymetli bakanım Elbistan inşallah 2023 yılına zatıalinizin de destekleriyle sosyal hizmetler anlamında tüm yatırımlarında tamamlanmış olarak girmesini hedefliyoruz. Bu doğrultuda Elbistan huzur evinin yenilenmesiyle ilgili çalışmalar tamamlandı, imar planıyla ilgili bir eksiğimiz vardı, onu da inşallah belediye meclisi olarak ilk meclisimizde çıkaracağımızı buradan sizlere taahhüt ediyoruz. Belediye olarak sosyal market inşaatımızı tamamlamak üzereyiz. İşletmesi konusunda bakanlığımızla beraber yol yürümek istiyoruz. Buradaki amacımız Elbistan’da yardıma ihtiyaç duyan, dezavantajlı kesimlere elimizi uzatmaktır. Şehrimizde hiçbir kardeşimiz yalnız değildir.” diye konuştu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş te bakanlığın çalışmaları ve yapılan yardımlar hakkında bilgi verdi.


Ergüneş yaptığı açıklama: “Bakanlığımızın hedef kitlesi engelliler, yaşlılar, şehit yakınları, gazilerimiz, yetimler, yoksunluk içinde olanlar, bakıma muhtaç olanlar, dolayısıyla dedik ki bakanlığımıza yeni bir bakış açısı kazandıralım ve bunu bir ilke üzerinden dizayn edelim dedik. O ilkeyi de vermek olarak belirledik. Yani aile ve sosyal hizmetler bakanlığı dendiği vakit ben her zaman onun ilkesini vermek olduğunu düşünüyorum. Bizim bakanlığımızın aynı zamanda devletimizin bir cemal yüzü olduğunu, bir merhamet yüzü olduğunu düşünüyorum. İnşallah bundan sonra da o merhamet yüzünü, o medeniyetimizin kodlarından gelen merhamet yüzünü yaşatmak istiyoruz. Aile bakanlığımızın geçmişine baktığımızda 2002 yılında 4 kalem yardım yapılırken bugün 47 kaleme çıkmış durumda. Hamd olsun dünyadan tamamen ayrışarak, dünya neo liberal politikalarla sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerden devletler elini çekerken Türkiye 2002 den sonra dünyadan bu noktada ayrışma göstererek tamamen sosyal ve sosyal hizmetler noktasında vatandaşın ihtiyaç duyduğu bütün alanlarda hep yanında olmuş ve olmaya devam edecektir” diye konuştu. 
Ergüneş Elbistan’ın ihtiyacı olan yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinin imar planı çalışmalarının bitirilmesinin ardından inşa edilmeye başlanacağını söyledi.

#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 22 Şubat 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 25 49
3. Adana Demirspor 26 44
4. Başakşehir 25 43
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Karagümrük 26 36
11. Gaziantep FK 25 35
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 26 31
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 28
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 42
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 25 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 25 57
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Wolverhampton Wanderers 24 40
8. Tottenham 23 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Leicester City 23 27
12. Aston Villa 24 27
13. Crystal Palace 25 26
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 24 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Watford 24 18
19. Burnley 22 17
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Celta Vigo 25 32
10. Osasuna 25 32
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 25 15