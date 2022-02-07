Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden sürpriz etkinlik
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şehit ve Gazi Çocuklarını rafadan tayfa çocuk tiyatrosunda buluşturdu.
KAHRAMANMARAŞ 07.02.2022, 14:41 07.02.2022, 17:58
Necip Fazıl Kültür Merkezinde gösterime çıkan rafadan tayfa çocuk tiyatrosuna katılan şehit ve gazi çocukları keyifli vakit geçirdiler.
Rafadan Tayfa Sahne Etkinlikleri Genel Koordinatörü Nuri Semacan ise çocuklarımızın mutluluğuna bizlerde katkı sağlamak istedik ifadelerine yer verdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya çocuklara böyle bir sürpriz hazırladıklarını söyledi.
Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Yunus Karaman İse İl Müdürü Kaya’ya çocuklar adına teşekkür etti.
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