Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, gazileri ziyaret etti
Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya Kıbrıs Barış Harekatı’nın 48'inci yıl dönümünü dolayısıyla İl Müdürü Kaya burada gazilerle bir araya gelerek keyifli bir sohbet gerçekleştirirken Tüm Kıbrıs Gazilerin Gününü kutladı.
KAHRAMANMARAŞ 21.07.2022, 14:02 21.07.2022, 14:40
Burada Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan aile ve sosyal hizmetler il müdürü mutlu kaya her zaman gazilerin yanlarında olduklarını söyledi.
Tayfun Özbek ise İl Müdürü Mutlu Kaya’ya nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.
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