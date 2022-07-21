Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, gazileri ziyaret etti

Burada Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan aile ve sosyal hizmetler il müdürü mutlu kaya her zaman gazilerin yanlarında olduklarını söyledi.

Tayfun Özbek ise İl Müdürü Mutlu Kaya’ya nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.