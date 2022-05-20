Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Kaya, Güne Başlarken’e konuk oldu!
Aksu Tv’nin her sabah seyircisiyle buluşan programı Güne Başlarken’in bugünkü konuğu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya oldu.
KAHRAMANMARAŞ 20.05.2022, 15:03 20.05.2022, 16:28
İl Müdürü Kaya 15-21 Mayıs Aile Haftası Kapsamında İl Müdürlüğü olarak yaptıkları çalışmalardan bahsetti.
İl Müdürü Kaya son olarak İl Müdürlüğü bünyesinde 68.00 kişiye yaptıkları çalışmalarda eğitim verildiğini söyledi.
Namaz Vakti 20 Mayıs 2022
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|O
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|36
|49
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|48
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|48
|13. Denizlispor
|35
|46
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|36
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|35
|45
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|35
|41
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|35
|41
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|38
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|35
|12
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|O
|P
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|37
|90
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|37
|58
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|37
|56
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|51
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|37
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|40
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|37
|39
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|37
|35
|18. Leeds United
|37
|35
|19. Watford
|37
|23
|20. Norwich City
|37
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|37
|85
|2. Barcelona
|37
|73
|3. Atletico Madrid
|37
|68
|4. Sevilla
|37
|67
|5. Real Betis
|37
|64
|6. Real Sociedad
|37
|62
|7. Villarreal
|37
|56
|8. Athletic Bilbao
|37
|55
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|47
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|37
|46
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|37
|45
|12. Rayo Vallecano
|37
|42
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|41
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|39
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|39
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|37
|37
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|37
|36
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|37
|36
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|37
|32
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|31