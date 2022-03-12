"Aileler müzikle buluşuyor" projesinde sahne aldılar!

Yan flüt, gitar ve piyano gibi enstrümanları çalan 4-15 yaş arası çocuklar, seslendirdikleri eserlerle de büyük alkış aldılar.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen konsere ailelerin yanı sıra Onikişubat ilçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Yunus Karaman'da katıldı.



"Aileler müzikle buluşuyor" konseri güzel sanatlar lisesi müzik öğretmenlerinin gösterileriyle son buldu.