Ailelerin yüzünde tebessüm olmaya devam ediyor!
10 Yıldır Çocukları Olmayan Boğa Çiftinin Yüzünü Güldürmeyi Başardı
Tüp bebekte önemli operasyonlara imza atan Gaziantep Novafertil Tüp Bebek Merkezi bölgede adından söz ettirmeye devam ediyor.
Gaziantep ve bölge illere tüp bebek konusunda büyük bir ivme kazanan Gaziantep Novafertil Tüp Bebek Merkezi ailelerin yüzünde tebessüm olmaya devam ediyor.
Uzman kadrosu ile Gaziantep ve çevre illere hizmet veren Gaziantep Novafertil Tüp Bebek Merkezi bölgede kendini kanıtladı.
Gaziantep Novafertil Tüp Bebek Merkezi 10 yıldır çocukları olmayan boğa çiftinin yüzünü güldürmeyi başardı.
Baba Mustafa Boğa kameralara baba olmanın nasıl bir duygu olduğunu anlatarak her yeri gezdiklerini ama hiçbir sonuç alamadıklarını belirtti.
Gaziantep Novafertil Tüp Bebek Merkezi Medikal Direktörü Doç. Dr. Ruşen Atmaca ise açıklamasında çiftin daha önceden çok tüp bebek tedavisi gördüklerini belirterek çiftimiz son zamanlarda umutlarını yitirmişti dedi.
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