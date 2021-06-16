Ailem için protokolü imzalandı

Evliliğin ilk yıllarında boşanma sayılarının azaltılması, evlenecek/evli çiftleri bilgilendirmek amacıyla Kahramanmaraş Valiliği, Onikişubat ve Dulkadiroğlu Belediyeleri ile il müftülüğü ve Aile ve Sosyal hizmetler il müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Valilik toplantı salonunda imza töreninden önce ailem için projesi hakkında Aile ve Sosyal hizmetler il müdürlüğü tarafından bilgiler verildi, ardından protokol için imzalar atıldı.

İmza töreni sonrası bir açıklama yapan Aile ve Sosyal hizmetler il müdürü mutlu kaya projenin aile yapısı açısından oldukça önemli olduğunu dile getirdi.

Daha sonra İl Müftüsü Mustafa Tekin imzalanan protokolün hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Ardından Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay toplumun geleciği açısından evliliğin çok önemli bir kurum olduğuna dikkat çekti.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek İse bu proje ile aile müessesinin sürdürülebilirliğine büyük katkılarda bulunulacağını belirtti.

Son olarak Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun da birlik ve beraberlik içerisinde aile yapısı için çok önemli olan bu projeyi yürüteceklerini ifade etti.