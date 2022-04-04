Ailenizin kuaförü: Erdi Yüceyıldız Hair Star!
25 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Erdi Yüceyıldız Hair Star, Kahramanmaraşlı vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 04.04.2022, 15:06 04.04.2022, 16:39
Kahramanmaraş’ta bir ilki gerçekleştiren Erdi Yüceyıldız, hayalini kurduğu ailelerin çocuklarıyla birlikte rahat bir şekilde hizmet alabileceği erkek, kadın ve çocuk kuaförü ile bakım merkezini eşi ve kardeşiyle birlikte hayata geçirdi.
İç mimari tasarımıyla bölgenin en şık kuaför ve bakım merkezi olarak dikkat çeken Erdi Yüceyıldız Hair Star’ı tercih edenler bakım için ihtiyacı olan bütün hizmetlerden faydalanabiliyor.
Erdi Yüceyıldız Hair Star hakkında Aksu Haber açıklamalarda bulunan İşletme Sahibi Erdi Yüceyıldız, kuaför ve bakım merkeziyle ilgili bilgiler verdi.
Bayan Kuaförü ve Estetisyen Derya Yüceyıldız ise yaptığı açıklama da Erdi Yüceyıldız Hair Star’ı tercih eden kadınların ne gibi hizmetlerden faydalanabileceğiyle ilgili konuştu.
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