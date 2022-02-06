AK kadrolar, Esnaf Odası ile kahvaltıda buluştu!
Ak Parti MYK Üyesi TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal ve beraberindekiler AK Parti İl Başkanlığı İle Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliğinin düzenlediği kahvaltı programında bir araya geldi.
KAHRAMANMARAŞ 06.02.2022, 14:52
Burada açılış konuşması gerçekleştiren Esnaf Ve Sanatkârlar Odalar Birliği Başkanı Ahmet Kuybu Grup Başkanvekili Ünal ve beraberindekilere teşekkür etti.
Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel ise yeni oda başkanlarını tebrik etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise esnaflarla her daim bir araya geldiklerini ve her türlü sorunlarını çözüme kavuşturmaya çalıştıklarını söyledi.
Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal ise esnafın çok zor bir süreçten geçmesine rağmen büyük bir fedakârlık örneği gösterdiğine dikkat çekti.
TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı aynı zamanda AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç’te esnaflara inandıkları ve güvendiklerini söyledi.
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