AK kadrolar , esnafları unutmadılar!

Özdemir ve beraberindekiler İsmet Paşa Mahallesindeki esnafları ziyaret ederek esnafların taleplerini dinlediler.

Ziyaret sonrası Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir esnaflarla buluşmaya devam ettiklerini ve her zaman onların yanlarında olduklarını belirtti.