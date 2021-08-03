AK kadrolar , esnafları unutmadılar!

Ziyarete Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Dulkadiroğlu Beldiye Başkanı Necati Okay, Ak Parti il ve ilçe yönetimi katılım sağladı.

KAHRAMANMARAŞ 03.08.2021, 17:46 03.08.2021, 18:04
AK kadrolar , esnafları unutmadılar!

Özdemir ve beraberindekiler İsmet Paşa Mahallesindeki esnafları ziyaret ederek esnafların taleplerini dinlediler.

Ziyaret sonrası Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir esnaflarla buluşmaya devam ettiklerini ve her zaman onların yanlarında olduklarını belirtti.

#Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir #Dulkadiroğlu Beldiye Başkanı Necati Okay
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