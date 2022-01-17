AK Kadrolar, KİPAŞ Holding ailesini bu özel gününde yalnız bırakmadı

Ortalama 1700 kişiye istihdam, 3000 kişiye de iş sahası sağlayacak tesisin açılışına AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir ve Mehmet Cihat Sezal başta olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ve Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur katılım sağlayarak şehrin gururu olan KİPAŞ Holding ailesini bu özel gününde yalnız bırakmayarak destek verdi.

Avrupa’nın en büyük kağıt fabrikası olan Batı KİPAŞ Kağıt Fabrikasının açılışına katılan Kahramanmaraş kent protokolü ve siyasiler yıllık 525 milyon dolarlık cari açığın kapanmasına da destek verecek olan tesisin açılmasından duydukları gururu ve heyecanı Aksu Haber’e paylaştılar.