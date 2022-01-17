AK Kadrolar, KİPAŞ Holding ailesini bu özel gününde yalnız bırakmadı
Ülke ekonomisine ve istihdamına sağladığı katma değerin yanı sıra gerçekleştirdiği üretim ile cari açığı azaltmak için büyük bir özveriyle çalışan Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük üretim tesislerine sahip olan KİPAŞ Holding Aydın Söke’de 620 milyon dolarlık yatırımla Avrupa’nın en büyük kağıt fabrikasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile açılışını gerçekleştirdi.
Ortalama 1700 kişiye istihdam, 3000 kişiye de iş sahası sağlayacak tesisin açılışına AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir ve Mehmet Cihat Sezal başta olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ve Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur katılım sağlayarak şehrin gururu olan KİPAŞ Holding ailesini bu özel gününde yalnız bırakmayarak destek verdi.
Avrupa’nın en büyük kağıt fabrikası olan Batı KİPAŞ Kağıt Fabrikasının açılışına katılan Kahramanmaraş kent protokolü ve siyasiler yıllık 525 milyon dolarlık cari açığın kapanmasına da destek verecek olan tesisin açılmasından duydukları gururu ve heyecanı Aksu Haber’e paylaştılar.
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