AK Kadrolar, Kızılay’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma organize ettiği etkinlikle karşılık verdi!
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu, Kan Bağışı Etkinliğini organize eden AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ile AK Parti İl ve İlçe teşkilatı katılım sağladı.
KAHRAMANMARAŞ 20.12.2020, 17:27 20.12.2020, 19:10
Kan bağışı etkinliğini organize eden AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara “bu süreçte Türk Kızılayı’ının sosyal medyadan yaptığı paylaşıma yanıt vermek istedik” ifadelerine yer verdi.
AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu ise “elimizden geldiğince Kızılay’a kan bağışı yapalım” diye konuştu.
Kan bağışında bulunan AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel ‘Kızılay’a dönem dönem kan vermemiz çok önemli” diye açıklamalarda bulundu.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, ise “kan vererek bir insanın hayatına katkı sağlamak çok önemli bir görev” diye konuştu.
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