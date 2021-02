AK Kadrolar Kurtuluş’un 101. yılında gazileri ve şehit ailelerini ziyaret etti

Ak Parti İl Kadın Kolları “12 Şubat’ta 12 Kahraman’ın” evindeyiz programıyla Gazilere ve Şehit Ailelerini ziyaret ederek kahramanların aileleriyle bir araya geldi.



Ak Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, Gazilere Ve Şehit aileleriyle yakından ilgilenerek, kahramanların ailelerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını iletti.





Başkan Okur, “Gerçekten Çok Seçilmiş İnsanlar, Bizlere Hanelerini Açtılar Misafir Eylediler Kahramanlığı Onların Dilinden Dinledik Şehitlerimize Rahmetler, Gazilerimize İse Şifalar Diliyorum” dedi.





Ak Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, konuşmasına şöyle devam etti;



“Kurtuluş bayramımızın 12 Şubat etkinlikleri kapsamında “12 Şubat'ta 12 Kahraman’ın” evindeyiz ve bu kahramanlığı birlikte yaşıyoruz. Cuma gününün feyzini aldığımız bugün de şehitlerimize ve gazilerimizin evine planlamalarımız oldu. Gerçekten çok seçilmiş insanlar, bizlere hanelerini açtılar misafir eylediler kahramanlığı onların dilinden dinledik şehitlerimize rahmetler, Gazilerimize ise şifalar diliyorum. Bugün de Gazimiz Ömer Bey'in evindeydik sağolsun bizlere kapısını açtı. 12 Şubat ruhunun ölmediğini 12 Şubat ruhunun çocuklarımıza yaşadığını ve bu kahramanlığın 101. yılı değil 1001. Yılını da inşallah yaşayan bizden sonraki neslimizin göreceğini temenni ediyorum. Allah hepsinden razı olsun Mekânları cennet olsun arkalarında kalan her bir kahraman ailemizin her bir ferdine rahmetler, sağlıklar ve afiyetler diliyorum. Biz kurtuluş gününde sizlerle birlikte olmaktan ve kahramanlarımızla birlikte olmaktan onur duydum. Allah bir daha bize böyle bir dönem yaşatmasın ve kahramanlık adına yaşadığımız güzel günleri ve birlikteliğimizi daim eylesin. Arkada bıraktığımız her bir Ferdimize de rahmetler diliyorum. Bu yılın teması olan “İstiklal İlham Verir” temasıyla programlarımıza devam ediyoruz”



“Şehitlerimizin Aileleri Ve Gazilerimizin Aileleri Gerçekten Ruhlarına Üflenen Kahramanlıkla Seçilmiş Aileler”



''2023 Gönül seferberliği kapsamında hane ziyaretlerimizde her bir hanenin kapısı bize mutlulukla açılıyor. Gönül Sevdası ile açılıyor. Cumhurbaşkanımızın selamı ile girdiğimiz her bir evden Cumhurbaşkanımıza aldığımız selamla çıkıyoruz. Pandemi’nin yaşandığı şu günlerde maske ve mesafe tedbirlerine dikkat ederek asgari düzeyde katılımcılarla birlikte ev ziyaretlerimizde hem Cumhurbaşkanımıza hem de kahramanlarımıza ve şehitlerimize çok güzel dualar aldık. Gazilerimiz ve şehitlerimizin aileleri bizleri çok güzel karşıladılar. Her bir ev sahibine ben ayrıca teşekkür ediyorum. Şehitlerimizin aileleri gazilerimizin aileleri gerçekten ruhlarına üflenen kahramanlıkla seçilmiş aileler. O ailelerle birlikte olmaktan ve bizleri misafir etmelerinden dolayı çok mutluyuz. Ben böyle bir güzel programda onlarla birlikte olduğum için ayrıca çok mutlu oldum”



Ak Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur’a, Tanıtım Ve Medya Başkanı Meliha Şeyda Akçakale, Dış İşleri Başkanı Berna Çevik, Sivil Toplum Halkla İlişkiler Başkanı Hande İrem Güler de eşlik etti. Muhabir Gökhan Çalı