Ak Kadrolar Muhtarlarla bir araya geldi!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programı kapsamında Doğukent’e ziyaret gerçekleştirdi. Doğukent Mahallesi Muhtarlığı’nda gerçekleştirilen ziyaret programına AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in yanı sıra bölgenin çok sayıda muhtarı katıldı. Kent nüfusunun yoğunlaştığı doğu bölgesine ilişkin yatırımlara ve projelere ilişkin istişarelerde bulunulan toplantı sonrası Başkan Güngör, “Fırsat buldukça muhtarlarımızla ve hemşehrilerimizle bir araya geliyor, hem bölgenin hem mahallelerimizin sorunlarını istişare ediyoruz. Onların taleplerini alıyoruz ve bunları da imkânlar ölçüsünde yerine getirmeye çalışıyoruz.Ben bugün Doğukent’te yer alanmuhtarlarımızın ev sahipliği ve güler yüzü için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

El Birliğiyle Güçlü Türkiye

Açıklamasının devamında bir süredir farklı şehirlerde meydana gelen yangınlara da değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bugünlerde zor bir süreç geçiriyoruz. Özellikle Akdeniz bölgemizde ağırlıklı olmak üzere birçok yangın çıktı, ciğerlerimiz yandı. Devletimiz, belediyelerimiz bütün imkanlarıyla bu yangınları büyük ölçüde kontrol altına aldı. Vatandaşlarımızın da bu süreçte çok büyük destekleri oldu. Rabbim bu yangınları çıkaranlara fırsat vermesin. Allah memleketimizi her türlü afetlerden muhafaza eylesin. Milletimizin birliği, bütünlüğü her şeyin her türlü takdirin üstünde. Bizde Kahramanmaraş olarak o bölgedeki her türlü destek ve ihtiyaç taleplerine elimizden geldiği ölçüde cevap veriyoruz. Tekrar milletimize geçmiş olsun diyorum. Yangın söndürme sürecinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.