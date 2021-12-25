Ak Kadrolar Onikişubat ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Bu anlamda AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, İlçe yönetimi ve beraberindeki belediye meclis üyeleri ile birlikte Galericiler Sitesi’ndeki esnafları ziyaret etti.

Burada Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Başkan Kara, “bütün kadememizle birlikte esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ettik sorunlarını dinledik” dedi.

Konuşmasının devamında Kara, “bugün olduğu gibi bundan sonra da her fırsatımızda milletimizle hemhal olmanın gayreti içerisinde olacağız” ifadelerine yer verdi.