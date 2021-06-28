AK Kadrolar, sahada!

Ak kadrolar sahadaki çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Bu kapsamda TBMM İçişleri Komisyon Başkanı aynı zamanda Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ve il ve ilçe teşkilatları vatandaşlarla bir araya gelerek onların sorunlarını dinledi.

Heyetin bu günkü durağı Pazarcık İlçesi Evri Pınarbaşı ve Taşbiçme mahalleleri oldu.

Burada vatandaşlarla oturup onlarla sohbet eden heyet kendilerine iletilen sorunlara çözüm önerileri sundu.