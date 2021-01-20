AK kadrolar sahada!

TBMM İçişleri komisyonu başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, ziyaretlerine devam ediyor.

Günün ilk ziyaretini batıpark spor salonu güreş eğitim merkezine yapan başkan güvenç, burada Güreş İhtisas Spor Kulübü Derneği Başkanı Yaşar Hopur ve sporcularla bir araya geldi.

Akçakoyunlu mahallesi esnaflarını da ziyaret eden Başkan güvenç daha sonra mahalle muhtarı Atilla Kebapçı’yla hasbihal etti.

Ziyaret onikşubat belediyesi ile devam etti.

Burada, Onikişubat belediye başkanı Hanefi mahçiçek, belediye binasında verilen hizmetler hakkında başkan Güvenç’e bilgiler verdi.

Burada açıklamalarda bulunan güvenç, ilçeye kazandırılan Onikişubat belediyesi hizmet binası için başkan mahçiçek'e teşekkür etti.

Başkan güvenç daha sonra Tatari and partners fabrikasını gezerek yetkililerden bilgiler aldı.

Güvenç Ziyaretlerinin sonunda aksu Haber’e özel değerlendirmelerde bulundu