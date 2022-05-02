AK Kadrolar STK ve kanaat önderleriyle bayramlaştı
11 ayın sultanı ramazanı şerifin ardından bayram ziyaretleri kapsamında kurulduğu günden itibaren halkın arasında olan ak kadrolar Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren STK ve kanaat önderlerini ziyaret etti.
İlk olarak memur-sen Kahramanmaraş şubesini ziyaret eden Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ve parti yönetimi ihya vakfına geçti.
Ardından Milletvekili Sezal ve beraberindekiler Rıdvan Hoca, Ülfet, Hayır ve İnsan Vakıflarında vakıf üyeleriyle bayramlaştı.
Son olarak ziyaret edilen önder imam hatipliler derneğinde dernek üyeleriyle bir süre sohbet eden Milletvekili Mehmet Cihat Sezal şehirde faaliyet gösteren stk ve kanaat önderleriyle bayramlaştıklarını dile getirdi.
Ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör çok güzel bir ramazan ayı geçirildiğini belirterek bayramın ziyaret vesilesi olduğunu vurguladı.
Son olarak Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel de bütün milletvekilleri ve teşkilatlar ile sahada olduklarına dikkat çekti.
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