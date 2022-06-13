Ak kadrolar, vatandaşlarla bir araya geldi!

Ak parti Kahramanmaraş teşkilatı düzenli aralıklarla gerçekleştirdikleri saha çalışmalarıyla vatandaşlarla bir araya gelerek şehrin ve ülkenin geleceği için koyulan hedefleri ve yapılan çalışmaları anlatıyor.

Programa TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Kahramanmaraş Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Ahmet Kuybu ve parti teşkilatı katılım sağladı.

Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara burada birlik beraberlik mesajı verdi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, burada Şahinkayası sakinlerine bir müjde vererek, mahalle merkezine dinlenebilecek bir alan yapacağını söyledi.

AK Parti Teşkilatları’nın gücünü milletinden alan, yönetim anlayışının merkezine aziz milletini koyan hizmet anlayışı ile partilerinin kuruluşundan bu yana gün geçtikçe artan bir güvenle yoluna devam ettiğini belirten TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç’de şunları söyledi. “Çok şükür ki aziz milletimizin davamıza olan güveninden aldığımız güçle ülkemizin önüne serdiğimiz ‘Güçlü Türkiye’ vizyonu yolunda, her koşulda sağlam adımlarla ilerleyebiliyoruz”