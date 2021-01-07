AK kadrolar yine sahada!

Ak Parti Kahramanmaraş Yönetimi Esnaflarla Bir Araya Gelmeye Devam Ediyor.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal beraberinde Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Ak Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu Ve İlçe Teşkilatı ile birlikte Dulkadiroğlu ilçesi vezir hoca bulvarındaki esnafları ziyaret etti.

Heyet esnaf ziyaretinin ardından Kahramanmaraş’a kazandırılan kuyumcu kentte incelemelerde bulundu.

Burada yetkililerden bilgiler alan vekil Sezal, daha sonra kuyumcu kente taşınan kuyumcuları atölyelerinde ziyaret etti.

Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Ak Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu, ‘vekillerimiz Ankara’daki meclis çalışmalarını tamamladıkları andan itibaren ilimizdeler ve programlarımızda bizlere eşlik ediyorlar’ ifadesine yer verdi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ‘Burası Dulkadiroğlu’nun Trabzon Caddesi Olduğunu Belirterek, Esnaflarımız Her Geçen Gün Büyümektedir’ dedi.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, ‘Dulkadiroğlu ilçesinin gelişimi külliye binasının yapılmasıyla şahlanmış oldu’ ifadelerine yer verdi.

Konuşmasının devamında Sezal, ‘26 Ocak’a kadarki süreçte ak parti Kahramanmaraş milletvekillerimizle il ve ilçelerimi gezmeyi planlıyoruz’ dedi.