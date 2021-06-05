AK kadrolardan 5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne özel açıklama!

81 il teşkilatı eş zamanlı, ortak basın açıklaması yaptı

KAHRAMANMARAŞ 05.06.2021, 14:56 05.06.2021, 17:27

AK Parti Kahramanmaraş Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı'nın 81 il teşkilatında, eş zamanlı düzenlediği, ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Kapıçam Tabiat Parkı Botanik Bahçesinde gerçekleştirilen basın açıklamasına; AK Parti Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Aziz Gümüş, İl Kadın Kolları, İl Gençlik Kolları ile ‘Cemre’ projesine dahil olan gençler katılım sağladı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla basın açıklaması yapan AK Parti Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Aziz Gümüş, pandeminin sosyalleşme alanlarının ihtiyacını doğurduğunu söyledi.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Aziz Gümüş, konuşmasına şöyle devam etti: “Bir yılı aşkın zamandır hepimizin en önemli gündemlerinden biri olan, her birimizin hayatına dokunan ve yaşamımızı büyük ölçüde etkileyen korona virüs salgını sürecini yaşıyoruz. Salgınla mücadele konusunda ülkemizin aldığı kapsamlı önlemler sayesinde, uzun zaman sonra ilk kısıtlamasız Cumartesi gününde 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle bugün Kapıçam Tabiat Parkı’nda bir aradayız. Etkilerini hayatın her alanında hissetmeye devam ettiğimiz salgın süreci tüm insanlığa bir nefes sıhhatin önemini gösterdiği gibi, uzun zaman evlerinde kalmak durumunda kalan bizler için de açık ve yeşil alanların, ailelerimizle, arkadaşlarımızla birlikte güzel vakit geçireceğimiz sosyalleşme alanlarının ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu ortaya koymuştur. “Kademeli normalleşme dönemi” olarak tanımladığımız bu dönemde maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeyi sürdürerek daha güzel günlerin yakın olduğuna inanıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti olarak; doğaya, çevreye ve bütün yaratılmışlara hürmet gösteren, onların haklarına saygı duyan, her canlının hukukunu koruyan bir anlayışı temsil ediyoruz. Milletimizin yüksek teveccühüyle ülkemize kesintisiz hizmet etme gururunu taşıyan AK Parti kadroları olarak ülkemizin son 19 yılına damgasını vuran çalışmalarımızı bu bilinçle ve büyük bir gayretle sürdürüyoruz.

Ortak geleceğimiz olan çevreye bakışımızı inanç ve medeniyet değerlerimizden aldığımız güçlü referanslar belirlemektedir. Şehirlerimizin merkezlerinde açık ve yeşil alanları herkes için erişilebilir kılan Millet Bahçeleri Projesi’ni hayata geçiren, tüm dünyanın gıptayla baktığı ve ilham aldığı Sıfır Atık Projesi’ni hızla gerçekleştiren, 2002’de 20,8 milyon hektar olan orman varlığımızı 22,7 milyon hektara ulaştıran ve ülkemizin dünyada orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri haline gelmesini sağlayan, temiz denizlerimizin göstergesi sayılan mavi bayraklı plaj sayısını 127’den 519’a ulaştıran ve 2023’te dünya birinciliği hedefleyen, çevre dostu ulaşımı teşvik eden, atık su arıtma tesislerini tüm yurtta yaygınlaştıran, korunan alanlarımızı 2 kat arttıran AK Parti’miz gerçek anlamda çevreci kimliğini, gerçekleştirdiği her çalışmasıyla ve geleceğe dair güçlü hedefleriyle ortaya koymuştur. AK Parti iktidarlarımız ile şehirlerimiz, 2002 öncesi dönemde görmediği hizmetlerle buluşmuş ve daha da güçlenmiştir. Özellikle çevrenin korunması ve tüm değerleriyle yaşatılması bağlamında, ülkemizin dört bir yanındaki sayısız hizmet, AK Parti’mizin bu husustaki kararlı duruşunun da en önemli göstergelerindendir. Kıymetli Basın Mensupları, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Çevrecilik lafla olmuyor, çevrecilik ispat-ı vücutla oluyor; bunu yapan da biziz.” sözünün altını bugün buradan kalın çizgilerle bir kez daha çizmek istiyoruz. AK Parti’nin en önemli özelliği, hizmette sınır tanımaması ve siyasetini de eser üretme gayesi temelinde konumlandırmasıdır. Ülkemizin hangi köşesine, hangi şehrimize bakılırsa bakılsın işte bu büyük eserleri görmek mümkündür.

Gördüğünüz gibi çevreyi korumak ve yaşatmak konusunda güçlü bir iddianın sahibiyiz. Bugüne kadar ortaya koyduğu hedefleri bir bir gerçekleştiren AK Parti’miz dün olduğu gibi bugün de sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla yoluna devam etmektedir. Bugün Sn. Cumhurbaşkanımız tarafından farklı şehirlerimizde açılışı gerçekleştirilecek 11 Millet Bahçesi ve diğer yatırımlar, çevreye saygılı şehirler ilkesi doğrultusunda hayata geçirdiğimiz yeni eserler olarak milletimize kazandırılacaktır.

Bugün dünyamız, çok ciddi çevre sorunlarıyla karşı karşıyadır ve bizler, yarın daha geç olmadan bu gidişatı tersine çevirebilecek, yarınlarımız için bugünden önceliği ele alacak son nesiliz. Bu nedenle AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı olarak “Cemre” ismini verdiğimiz çevre gönüllüleri hareketini 81 ilimizde 1000 gencin katılımıyla başlattık. Cemre nasıl havaya, suya ve toprağa düşerse işte çevre gönüllüleri hareketimiz de böyle içimize düştü. Bugünden sonra Cemreler tüm şehirlerimizde çalışmalarını sahada sürdürecek. İklim değişikliği, biyolojik çeşitliliğin yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalması, kuraklık, aşırı hava olayları, kirlilik gibi küresel çevre sorunları karşısında Türkiye olarak sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla adımlar atmaya devam ediyoruz. İklim değişikliği bir süredir mücadele ve uyum çalışmalarının ulusal çapta ve uluslararası platformda ele alındığı en önemli gündem maddelerindendir. Sn. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ülkemizin küresel meselelerdeki liderliği ve öncü rolü çok önemli olmakla birlikte biliyoruz ki bu mücadele için tüm dünyanın, şehirlerimizin ve her bir vatandaşımızın ortak çabası gereklidir.

İşte bugün, yüreklerimizde hissettiğimiz bu sorumlulukla 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde çevre gönüllüsü Cemrelerle birlikte buradan çok güçlü bir mesaj veriyoruz: Doğanın sahibi değil, bir parçası olduğumuz bilinciyle gelecek nesillerimize; yeşiliyle mavisiyle daha temiz bir çevre bırakmak, farkındalık ve duyarlılık sahibi bireyler yetiştirmek için çalışmaya devam edeceğiz.”


Muhabir: Gökhan Çalı

#dünya #Çevre #günü #AK #Kadro #Kapıçam
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