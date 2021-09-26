Ak kadrolardan Bertiz bölgesine ziyaret!
Ak kadrolar Bertiz bölgesindeki mahallelerde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek Muhtarların ve vatandaşların sıkıntılarını dinledi.
Programa TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Ak Parti İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu, Belediye Meclis Üyeleriİ parti teşkilatı ve kurum amirleri katıldı.
Ak kadrolar ilk olarak, Bertiz bölgesindeki vatandaşların tatlı telaşları; şire ürünleri yapımına yardım ederek ürünlerdeki verimlilik hakkında üreticilerden bilgi aldı.
Heyet daha sonra; Kılağlı, Bahçeli, Hacı Eyüplü, Yeni Pınar, Başdervişli, Budaklı ve Çobanlı mahallerinde vatandaşların sıkıntısını dinledi; devam eden projeleri de yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Ak parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu, 'mahalle ziyaretlerimiz de bize eşlik eden Milletvekillerimize ve Başkanlarımıza teşekkür ederim.' dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'de, 'bertiz bölgesinde ki sıkıntıları yerinde inceleme fırsatımız oldu; Dulkadiroğlu belediyemiz ile işbirliği içerisinde olarak, plan proje dahilinde sıkıntıları çözüme kavuşturacağız.' dedi.
Haber: Mehmet Deveci
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