AK Parti Afşin Gençlik Kolları Olağan Genel Kurulu tek aday ile gerçekleştirilecek

AK Parti Afşin Gençlik Kolları Başkanı Erkam Genç’in yaş haddinden dolayı adaylığını açıklamadığı genel kurulda 4 kişi başkanlık için adaylığını açıkladı.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığında yapılan istişarelerin ardından 4 Ekim 2020 Pazar günü yapılacak olağan genel kurulun tek adayla yapılacağı açıklandı. Genel Merkez tarafından Afşin İlçe Başkan Adayı Aytekin Özgül olarak belirlendi.

İlçe Başkanlığında açıklama yapan Gençlik Kolları Başkanı Erkam Genç, birlik ve beraberlik içerisinde kongrenin gerçekleştireceğini söyledi.

Adaylığını açıklayan başkan adaylarıyla bir araya gelen Genç, “5 yıldan buyan AK Parti Afşin Gençlik Başkanlığı görevini yürütüyorum. Yaş haddimizin dolmasından dolayı gençlik kollarımızın olağan kongresinde aday olamayacağım. Kongre sürecinde ilçemizden 4 genç kardeşimiz başkanlık için adaylığını açıkladı. Adaylık sürecinin ardından AK Parti Genel Merkezimiz tarafından mülakat ve İl Gençlik Kolları Başkanlığımız tarafından yapılan değerlendirmeler yapıldı. Adaylığını açıklayan Aytekin Özgül arkadaşımız genel merkez ve il başkanlığımızın olurunu aldı. Bu süreçte 4 aday arkadaşımızda güzel bir süreci geride bıraktı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün adaylığını açıklayan diğer arkadaşlarımızla birlikte açıklama yapmamız birlik ve beraberliğin en güzel göstergesidir. Kongremizin ardından arkadaşlarımız birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeye devam edecek.” açıklamasında bulundu.

Kongrenin tarihi hakkında bilgi veren Genç, “Gençlik kollarımızın olağan genel kurulunu 4 Ekim 2020 Pazar günü yapacağız. Kongremizin ardından devir teslimini yaparak Aytekin Özgül hizmet bayrağını taşımaya devam edecek. Başkan adayımıza şimdiden başarılar diliyorum. Aday olan kardeşlerimize, bu güzel davaya hizmet etmek için bir mücadelenin içine girdikleri için teşekkür ediyorum.” İfadelerine yer verdi.