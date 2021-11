AK Parti Afşin İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı

AK Parti Afşin İlçe Teşkilatında gerçekleştirilen toplantıda konuşan AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş’ın AK Partinin kalesi olduğunu belirterek, yapılan üye çalışmalarıyla il olarak 9. sıraya gelindiğini söyledi.

AK Parti ile ülkede devrim niteliğinde reformların gerçekleştiğini söyleyen AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, “Pandemi nedeniyle uzun bir zaman yüz yüze toplantılarımızı gerçekleştiremedik. Pandeminin de etkilerinin zayıflamasıyla birlikte teşkilat toplantılarımızı yapmaya başladık. AK Parti siyaseti hem teşkilatıyla hem hükümet yatırımlarıyla hem de yerel yatırımlarıyla güçlü, vatandaşını esas alan bir partidir. Bizim belediyelerimiz ve teşkilatlarımız eser ve hizmet siyasetini ön plana koyar. Ak Parti kadroları Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 19 yılda ekonomiden, milli savunmaya, sağlıktan adalete, tarımdan yerel yönetimlere kadar çok büyük hizmetlerde bulundu. Partimizin kuruluş aşamasından şimdiye kadar görev alan tüm parti yöneticilerimize, teşkilat mensuplarımıza kadar görev alan her bir arkadaşımıza teşekkür ediyorum.” açıklamasında bulundu.

Teşkilatlara büyük ve önemli görevler düştüğünü ifade eden Göregel, “ 2023 seçimlerine iyi bir koordineyle hazırlanacağız ve bu seçime çok güçlü gireceğiz. AK Parti’nin 19 yıllık bir hizmet serüveni var ve bu bizim için çok büyük bir avantaj. Milletimize anlatacağımız o kadar çok hizmet var ki, o yüzden sahada teşkilat mensupları olarak dur durak bilmede bu hizmetleri vatandaşlarımıza anlatacağız. Cumhur İttifakı olarak 2023 seçimlerinden zaferle çıkacağız.” Diye konuştu.

Kahramanmaraş’ın AK Partinin kalesi olduğuna değinen Görgel, üye çalışmalarının önemine değinerek, il olarak 21. sıradan 9 sıraya kadar yükseldiğini söyledi.

Toplantıda konuşan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de, “Kırsal mahalleler ve ilçe merkezinde belediye çalışmalarımız devam ediyor. Bu hizmet döneminde Yazıköy, Ördek, Hüyüklü, Çomudüz, Kuşkayası, Binboğa, Alimpınar, Aldaş ve Arıtaş Mahallelerimizde üstyapı çalışmalarımıza devam ettik. Önümüzdeki sezonun hazırlıklarını ve planlamalarına da şimdiden başladık.” Dedi.

Belediyenin, Afşin için hazırladığı kırsal kalkınma projesi hakkında bilgi veren Güven, “Belediye olarak bizim asli görevimiz olan altyapı, üstyapı hizmetlerimiz hiç durmadı, devam ediyor. Artık Afşin Belediyesinin kurumsal yapıya kavuştuğunu kabullenmemiz lazım. Her alanla ilgilenebiliyoruz. Kalkınma Bakanlığı destekli lavanta projemize Afşin’in geleceği gözüyle bakıyoruz ve bu projemiz DOĞAKA tarafından destekleniyor. Projemiz sürdürülebilir ve değerli görüldüğü için ilerleyen süreçte de desteklerin devam ettirileceği sözünü aldık. Proje kapsamında ilçemizde yetiştirdiğimiz lavantaları kozmetik ürünlere dönüştüreceğimiz tesisimizin inşaat çalışmaları tamamlanmak üzere.” açıklamasında bulundu.

İlçede üretilen lavantalardan elde edilen kozmetik ürünlerin daha çok insana ulaşması önemli girişimlerde bulunduklarını aktaran Güven, “Lavanta ürünlerimizin ülke genelinde açılan bine yakın tarım kredi marketlerde yer alması için girişimlerimiz oldu ve önemli bir yol kat ettik.” dedi.

“2023 Seçimine Hazırız”

Teşkilatın her kademesiyle uyumlu bir çalışma yürüttüklerini ifade eden AK Parti İlçe Başkanı İsmail Safi, “Pandemi sürecinde çalışmalarımızı durdurmadık aksine daha çok çalışmaya gayret ettik. Teşkilat olarak üye çalışmaları yaptık. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız üye çalışmalarına devam ediyor. Partimizin iktidara gelişinin 19. yılı, bu süre içerisinde ilçemize birçok yatırım yapıldı. Bunları saymakla zamanınızı almak istemem. İlçemize kazandırılan KYK yurdu ile ilçe olarak öğrencilerimizi mağdur etmedik. 2023 seçimlerine hazırız. 19 yıllık iktidarlık sürecinde cumhuriyet tarihi boyunca yapılamayan hizmetle AK Parti döneminde yapıldı. İlçe belediyemiz ile büyükşehir belediyemiz ile uyum içerisinde ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bölgemizde bir tek Haticepınarı Mahallemizin yolu kaldı. Burayı da büyükşehir belediyemiz ile görüştük inşallah yapılmayan tek mahallemizin yolunu da gelecek sezon tamamlayacağız.” açıklamasında bulundu.

Daha sonra konuşma yapan AK Parti Afşin Kadın Kolları Başkanı Güleser Keleş Ermurat ve AK Parti Afşin Gençlik Kolları Başkanı Aytekin Özgül de ilçede yapılan üye çalışmaları hakkında bilgi vererek, 2023 seçimlerinden güçlü bir şekilde çıkacaklarını belirttiler.

Toplantıya, AK Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı, belediye meclis üyeleri, il ve ilçe teşkilat mensupları ile mahalle başkanları katıldı.