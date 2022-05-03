banner86

banner85

AK Parti Afşin İlçe Teşkilatında Bayramlaşma

AK Parti Afşin İlçe Teşkilatı, Ramazan bayramının ikinci günü bir araya geldi.

KAHRAMANMARAŞ 03.05.2022, 16:28 03.05.2022, 18:14

AK Parti Afşin İlçe Teşkilatında düzenlenen bayramlaşma töreninde AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Veli Böke, önceki dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet İlker Çitil, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, AK Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi, partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı.
Törende konuşan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, huzur içinde bayramın geçirilmesini temenni ederek, şu ifadelere yer verdi:
“İktidar, muhalefet çekişmesi her zaman olmuştur. Dünya siyasetinde de bu ülkenin üzerinde gözü olmuştur ve bu ülke üzerinde planlar yapılmıştır. Ama her seferinde de bu millet bu planları bozmuştur. Bizim milletimiz her zaman özgürlüğüne ve bağımsızlığına çok düşkün olmuştur, ölür ama başkasının esareti altına girmez. AK Partiye gönül vermiş arkadaşlarımız, muhalefetten gelen pahalılık eleştirilerine karşılık şunu söylesin; Her birimiz babayız, bir ev idare ediyoruz. Okul zamanında, kış zamanında, kurban bayramında baba harcamaları kısar fakat onun dışındaki zamanlarda tüm imkanlarını çocuklarına ve evine feda eder. 19 yıldır Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bir baba ferasetiyle ve şefkatiyle bu ülkeyi idare etti. Önce bu ülkeye bir imkan kazandırdı ve bu imkanı vatandaşlarına dağıttı. 2019 yılındaki kriz ortamında esnaflara elindeki imkan ile yardımcı oldu. Krizi aşmanın bir yolu var. Krizi aşmanın yolu elindeki imkanı idareli kullanmak ve bu sırada da çözüm üretmekten geçer. Dışarıdan tedarik ettiğimiz ürünleri kendi ülkemizde üretmek için tesis kurmaya başladık. İnşallah ocak ayında sahaya sürülen üretim modelimiz yılsonuna kadar sonuç verecek. Bu süre içerisinde de vatandaşlarımızı destekleyemeye devam edeceğiz. Tüm İslam aleminin ve Afşinli hemşerilerimizin ramazan bayramını kutluyorum” 
Vatandaşların ve ilçe teşkilatının bayramını kutlayan AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Veli Böke de, “Uzun bir aradan sonra yeniden neşeyle ve kalabalıkla bir araya gelmenin, bayramlaşmanın sevincini yaşıyoruz. AK Parti ailesi olarak dünyanın en büyük teşkilatıyız. Bunun için pandemiden çıkar çıkmaz sahaya indik. Ramazan ayında da belediyelerimiz, teşkilatlarımız ve genel merkezimizle sahada olduk.” dedi.
2023 seçimlerine kısa bir süre kaldığına değinen AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Veli Böke, “Yeniden Cumhurbaşkanımızı iktidara ve yönetime getirmek için gayret edeceğiz. Malum olduğu üzere şuanda dünya belki de 1929 büyük ekonomik buhranından sonra yaşadığı sorunlarla karşı karşıya. Yeni bir dönem, bir süreç yaşıyoruz. Rusya ve Ukrayna savaş hali bir taraftan, tüm ülkeleri etkileyen pandemi hali ekonomik sorunları tetikledi. Fakat bu sorunları yine çözecek bu AK Parti kadrolarıdır. 20 yıl öncesine baktığımız zaman ülkemizin geldiği yer ortada. Bu sorunları da atlatacağımızdan şüphemiz yok. Belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle, teşkilatlarımızla ve vatandaşlarımızla birlikte bir ve bütünüz. Bizler yeter ki birlik ve bütünlüğümüzü bozmayalım” diye konuştu.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İlker Çitil, " Bayramlaşmak için bir aradayız. Ramazan,  rahmet bereket ve mağfiret ayıdır, birlik kardeşlik duygularının çok yoğun yaşandığı bir aydır, inşallah ramazandaki barış huzur ortamını bundan sonraki süreçte de gerek ilçemiz için Kahramanmaraş’ımız için tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum.” diye konuştu.
Ramazan ayı çalışmalarını değerlendiren Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “Kadın kollarımıza, gençlik kollarımız ve ana kadememize haklarını teslim etmek adına teşekkür ediyorum. Neredeyse bir gün bile evlerinde iftar yapmadan programlara katıldılar ve vatandaşımızın yanında oldular. Pandemi sürecinin ardından uzun bir aradan sonra hep birlikte bir arada olmanın ve bayramlaşmanın sevincini yaşıyoruz. Tüm hemşerilerimizin Ramazan Bayramını kutluyorum” açıklamasında bulundu.
AK Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi de selamla konuşması yaparak partililerin bayramını kutladı.

#AK Parti Afşin ilçe teşkilatı #Ramazan Bayramı
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 03 Mayıs 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 35 77
2. Fenerbahçe 35 68
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 35 60
5. Alanyaspor 35 55
6. Beşiktaş 35 54
7. Karagümrük 35 53
8. Adana Demirspor 35 52
9. Antalyaspor 35 52
10. Hatayspor 35 49
11. Sivasspor 35 48
12. Kasımpaşa 35 47
13. Galatasaray 35 47
14. Kayserispor 35 43
15. Giresunspor 35 43
16. Gaziantep FK 35 42
17. Altay 35 33
18. Rizespor 35 33
19. Göztepe 35 28
20. Ö.K Yeni Malatya 35 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 33 66
3. Erzurumspor 33 57
4. İstanbulspor 33 57
5. Bandırmaspor 33 55
6. Eyüpspor 33 51
7. Samsunspor 33 47
8. Tuzlaspor 33 46
9. Manisa Futbol Kulübü 34 46
10. Adanaspor 34 44
11. Keçiörengücü 33 44
12. Denizlispor 33 42
13. Gençlerbirliği 33 42
14. Boluspor 33 41
15. Altınordu 33 41
16. Kocaelispor 33 40
17. Bursaspor 33 38
18. Menemen Belediyespor 33 38
19. Balıkesirspor 33 12
Takımlar O P
1. M.City 34 83
2. Liverpool 34 82
3. Chelsea 34 66
4. Arsenal 34 63
5. Tottenham 34 61
6. M. United 36 58
7. West Ham United 35 52
8. Wolverhampton Wanderers 34 49
9. Brighton 35 44
10. Newcastle 35 43
11. Leicester City 33 42
12. Crystal Palace 34 41
13. Aston Villa 33 40
14. Brentford 35 40
15. Southampton 35 40
16. Burnley 34 34
17. Leeds United 34 34
18. Everton 33 32
19. Watford 34 22
20. Norwich City 34 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 81
2. Barcelona 34 66
3. Sevilla 34 64
4. Atletico Madrid 34 61
5. Real Betis 34 58
6. Real Sociedad 34 56
7. Villarreal 34 52
8. Athletic Bilbao 34 51
9. Osasuna 34 45
10. Valencia 34 43
11. Rayo Vallecano 34 41
12. Celta Vigo 34 40
13. Elche 34 39
14. Espanyol 34 39
15. Getafe 34 36
16. Mallorca 34 32
17. Cadiz 34 32
18. Granada 34 31
19. Deportivo Alaves 34 28
20. Levante 34 26