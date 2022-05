AK Parti Afşin İlçe Teşkilatında Bayramlaşma

AK Parti Afşin İlçe Teşkilatında düzenlenen bayramlaşma töreninde AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Veli Böke, önceki dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet İlker Çitil, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, AK Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi, partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Törende konuşan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, huzur içinde bayramın geçirilmesini temenni ederek, şu ifadelere yer verdi:

“İktidar, muhalefet çekişmesi her zaman olmuştur. Dünya siyasetinde de bu ülkenin üzerinde gözü olmuştur ve bu ülke üzerinde planlar yapılmıştır. Ama her seferinde de bu millet bu planları bozmuştur. Bizim milletimiz her zaman özgürlüğüne ve bağımsızlığına çok düşkün olmuştur, ölür ama başkasının esareti altına girmez. AK Partiye gönül vermiş arkadaşlarımız, muhalefetten gelen pahalılık eleştirilerine karşılık şunu söylesin; Her birimiz babayız, bir ev idare ediyoruz. Okul zamanında, kış zamanında, kurban bayramında baba harcamaları kısar fakat onun dışındaki zamanlarda tüm imkanlarını çocuklarına ve evine feda eder. 19 yıldır Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bir baba ferasetiyle ve şefkatiyle bu ülkeyi idare etti. Önce bu ülkeye bir imkan kazandırdı ve bu imkanı vatandaşlarına dağıttı. 2019 yılındaki kriz ortamında esnaflara elindeki imkan ile yardımcı oldu. Krizi aşmanın bir yolu var. Krizi aşmanın yolu elindeki imkanı idareli kullanmak ve bu sırada da çözüm üretmekten geçer. Dışarıdan tedarik ettiğimiz ürünleri kendi ülkemizde üretmek için tesis kurmaya başladık. İnşallah ocak ayında sahaya sürülen üretim modelimiz yılsonuna kadar sonuç verecek. Bu süre içerisinde de vatandaşlarımızı destekleyemeye devam edeceğiz. Tüm İslam aleminin ve Afşinli hemşerilerimizin ramazan bayramını kutluyorum”

Vatandaşların ve ilçe teşkilatının bayramını kutlayan AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Veli Böke de, “Uzun bir aradan sonra yeniden neşeyle ve kalabalıkla bir araya gelmenin, bayramlaşmanın sevincini yaşıyoruz. AK Parti ailesi olarak dünyanın en büyük teşkilatıyız. Bunun için pandemiden çıkar çıkmaz sahaya indik. Ramazan ayında da belediyelerimiz, teşkilatlarımız ve genel merkezimizle sahada olduk.” dedi.

2023 seçimlerine kısa bir süre kaldığına değinen AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Veli Böke, “Yeniden Cumhurbaşkanımızı iktidara ve yönetime getirmek için gayret edeceğiz. Malum olduğu üzere şuanda dünya belki de 1929 büyük ekonomik buhranından sonra yaşadığı sorunlarla karşı karşıya. Yeni bir dönem, bir süreç yaşıyoruz. Rusya ve Ukrayna savaş hali bir taraftan, tüm ülkeleri etkileyen pandemi hali ekonomik sorunları tetikledi. Fakat bu sorunları yine çözecek bu AK Parti kadrolarıdır. 20 yıl öncesine baktığımız zaman ülkemizin geldiği yer ortada. Bu sorunları da atlatacağımızdan şüphemiz yok. Belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle, teşkilatlarımızla ve vatandaşlarımızla birlikte bir ve bütünüz. Bizler yeter ki birlik ve bütünlüğümüzü bozmayalım” diye konuştu.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İlker Çitil, " Bayramlaşmak için bir aradayız. Ramazan, rahmet bereket ve mağfiret ayıdır, birlik kardeşlik duygularının çok yoğun yaşandığı bir aydır, inşallah ramazandaki barış huzur ortamını bundan sonraki süreçte de gerek ilçemiz için Kahramanmaraş’ımız için tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Ramazan ayı çalışmalarını değerlendiren Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “Kadın kollarımıza, gençlik kollarımız ve ana kadememize haklarını teslim etmek adına teşekkür ediyorum. Neredeyse bir gün bile evlerinde iftar yapmadan programlara katıldılar ve vatandaşımızın yanında oldular. Pandemi sürecinin ardından uzun bir aradan sonra hep birlikte bir arada olmanın ve bayramlaşmanın sevincini yaşıyoruz. Tüm hemşerilerimizin Ramazan Bayramını kutluyorum” açıklamasında bulundu.

AK Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi de selamla konuşması yaparak partililerin bayramını kutladı.