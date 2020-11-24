AK Parti Afşin Kadın Kolları Başkanlığında devir teslim töreni

AK Parti Afşin Kadın Kolları Başkanlığına atanan Güleser Keleş Ermurat, görevini eski Başkan Hidayet Çakmış'tan devraldı.

KAHRAMANMARAŞ 24.11.2020, 22:23
AK Parti Afşin Kadın Kolları Başkanlığında devir teslim töreni

İlçe başkanlığında düzenlenen devir teslim törenine, Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ve partililer katıldı.

Törende konuşan AK Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, AK Parti Kadın Kolları olarak her süreçte aktif bir şekilde sahada görev almaya devam edeceklerini belirterek, "Kovid-19 salgını dolayısıyla yapılacak il kongremizi ertelemek zorunda kaldık. Pandemi sürecinin yavaşladığı bir zaman diliminde aynı heyecanla partililerimizin katılımıyla yapmayı amaçlıyoruz. Ancak sürecin durmak gibi bir lüksü yok. Durmadan çalışmalarımızı sürdürmemiz, sahayı boş bırakmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Hizmet bayrağını devraldığını ifade eden Ermurat da sahada aktif olarak çalışacaklarını ve verilen görevi en iyi şekilde yapacağını aktardı.

Çakmış ise törene katılanlara teşekkür ederek, sağlık sorunları nedeniyle görevini devrettiğini belirtti.

Konuşmaların ardından Çakmış ve Ermurat birbirlerine çiçek takdim etti.

#AK Parti Afşin Kadın Kolları #devir teslim töreni #Kahramanmaraş #Haber
Yorumlar (0)
açık
Namaz Vakti 24 Kasım 2020
İmsak 05:50
Güneş 07:15
Öğle 12:24
İkindi 15:01
Akşam 17:23
Yatsı 18:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 20
2. Fenerbahçe 9 20
3. Galatasaray 9 17
4. Gaziantep FK 9 14
5. Karagümrük 9 13
6. Başakşehir 9 13
7. Beşiktaş 8 13
8. Konyaspor 8 12
9. Rizespor 8 12
10. Kasımpaşa 9 12
11. Hatayspor 7 12
12. Göztepe 8 11
13. Malatyaspor 8 11
14. Sivasspor 8 9
15. Trabzonspor 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Erzurumspor 8 8
18. Kayserispor 8 7
19. Gençlerbirliği 8 5
20. Denizlispor 8 5
21. Ankaragücü 7 2
Takımlar O P
1. Altınordu 10 20
2. Adana Demirspor 9 18
3. Ankara Keçiörengücü 10 18
4. Tuzlaspor 9 18
5. İstanbulspor 9 17
6. Samsunspor 10 17
7. Giresunspor 9 15
8. Bursaspor 10 14
9. Balıkesirspor 10 14
10. Altay 8 13
11. Akhisar Bld.Spor 10 13
12. Adanaspor 9 12
13. Ümraniye 10 10
14. Bandırmaspor 10 8
15. Boluspor 10 7
16. Menemen Belediyespor 8 6
17. Ankaraspor 9 5
18. Eskişehirspor 10 1
Takımlar O P
1. Tottenham 9 20
2. Liverpool 9 20
3. Chelsea 9 18
4. Leicester City 9 18
5. Southampton 8 16
6. Everton 9 16
7. Aston Villa 8 15
8. West Ham 9 14
9. M. United 8 13
10. Crystal Palace 9 13
11. Arsenal 9 13
12. Wolverhampton 8 13
13. Man City 8 12
14. Leeds United 9 11
15. Newcastle 9 11
16. Brighton 9 9
17. Burnley 8 5
18. Fulham 9 4
19. West Bromwich 9 3
20. Sheffield United 9 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 23
2. Atletico Madrid 8 20
3. Villarreal 10 19
4. Real Madrid 9 17
5. Cádiz 10 14
6. Granada 9 14
7. Sevilla 8 13
8. Valencia 10 12
9. Elche 8 12
10. Getafe 9 12
11. Real Betis 9 12
12. Barcelona 8 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 10 10
15. Eibar 10 10
16. Athletic Bilbao 8 9
17. Real Valladolid 10 9
18. Levante 9 7
19. Huesca 10 7
20. Celta de Vigo 10 7