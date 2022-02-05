Ak Parti Akdeniz Bölge Kadın Kolları Teşkilat Toplantısı gerçekleştirildi

Programın Açılış Konuşmasını Ak Parti Kahramanmaraş Kadın Kolları il Başkanı Gül Çitil Okur Yaptı.



Büyükşehir Beleye Başkanı Hayrettin Güngör, Şehir de Tamamlanan Ve Devam Eden Projeleri Anlattı.

Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel’de Konuşmasında toplantının önemine değindi.



“AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel ise, “Kadın Kolları Başkanımız Ayşe Keşir’e Kahramanmaraş’ı toplantının ev sahibi olarak seçmesinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kadınların her zaman önünü açan, kadınların siyaset hayatında öne çıkmasında, ticaret hayatında, iş hayatında önce çıkmasında Sivil Toplum Hayatında önce çıkmasında her zaman destekleyici olan Liderimiz Sayın Cumhurbaşkanı’mıza teşekkür etmenin bir borç olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti'nin kadın-erkek omuz omuza siyaset iradesini ortaya koyan bir parti olduğunu söyledi.



AK Parti olarak Türkiye'de okuma yazma seferberliği başlattıklarını aktaran Keşir, bu yıl 21 bin 176 kadının liseye kaydının oluşturulduğunu 4 yılda bu sayının 100 bini bulacağını beklediklerini ifade etti.



Sadece kadın konusunda değil kalkınma perspektifi, yasaklarla mücadele, beşeri sermayeyi ve ekonomiyi güçlendirme gibi birçok alanda hedefleri olan bir parti olduklarını anlatan Keşir, şunları kaydetti:



"AK Parti'nin 5 milyon 500 bin üyesiyle bir kadın kolları hareketi olduğunu, 160 bini aşan aktif çalışan teşkilat mensubuyla bir kadın hareketi olduğunu söylemek asla mütevazi bir durum olmayacak. Kadın Kolları Genel Merkez Başkanı olarak size hiç bezginliği olmayan yolculuk vadediyorum ve hedef olarak size bunu gösteriyorum. Çünkü sadece seçim zamanında çalışmaz teşkilatlarımız önümüzde bizim için çok kıymetli bir yıllık bir takvim var. Bu yıl öyle bir çalışacağız ki AK Parti'nin kurumsal kimliğine yakışır bir çalışmayla zaten bizim seçim çalışmamız bitmiş olacak."



