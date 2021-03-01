AK Parti'den Elbistan spora önemli destek



Parti yönetimi ile birlikte takımın antrenmanını izleyen Tıraş, Nisan ayında başlayacak olan sezon öncesi takımın Antalya’da kampa girerek maçlara hazırlanacağını söyledi.

Kulüp başkanı Fatih Çiftlikli tarafından ağırlanan Tıraş, kulüp yöneticileri ile görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette Tıraş, takımın sezona iyi bir şekilde hazırlanabilmesi için Antalya’ya kampa göndereceklerinin müjdesini verdi.



Görüşmede Elbistan’a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın destekleri ile ciddi spor yatırımlarının da yapıldığını anımsatan Tıraş, kalan ihtiyaçların giderilmesi için kulüp yöneticilerinden yapılması gerekenlerle ilgili görüş bildirilmesini istedi.

Sporun ve sporcunun her zamana yanında olduklarını belirten Tıraş yaptığı açıklama şunları söyledi: “Bugün sezon hazırlıklarını sürdüren Elbistan sporumuzu ziyaret ettik. Kulüp yönetimimizden takımın sezona iyi bir şekilde hazırlanabilmesi için kampa girmesi gerektiği yönünde talep geldi. Biz de AK Parti teşkilatı olarak Genel Başkan Yardımcımız Mahir Ünal’ın da destekleri ile Antalya’da bir haftalık kamp ayarladık. Hafta sonu itibari ile takım Antalya’da kampa girerek yeni sezona hazırlanacak. Bizler Elbistan sporun her zaman yanındayız. Şehrimiz diğer yatırımların yanı sıra ciddi spor yatırımları da almıştır. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal şehrimizin ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında çok ciddi destek sağlayarak şehre önemli yatırımlar kazandırmıştır. Elbistan spora hepimizin sahip çıkması gerekiyor. Elbistan spor Elbistan’ın önemli bir değeridir. Bu noktada kulüp başkanımızdan malzemecisine kadar verdikleri emeklerinden dolayı hepsine teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.”

Verilen desteklerden dolayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve İlçe Başkanı Ahmet Tıraş’a teşekkür eden kulüp başkanı Fatih Çiftlikli de, Antalya kampında iyi bir hazırlık dönemi geçirerek sezona iyi bir başlangıç yapma amacında olduklarını söyledi.