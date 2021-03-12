AK Parti Dulkadiroğlu Gençlik Kollarından Özel Video
Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Yazdığı Türkiye'nin Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Milli Marşı Olan İstiklal Marşı'nın Kabulünün Üzerinden 100 Yıl Geçti. Ak Parti Dulkadiroğlu Gençlik Kolları Sosyal Medya Hesaplarından Kendi Hazırladıkları Videoyu Paylaştı
KAHRAMANMARAŞ 12.03.2021, 17:43 12.03.2021, 19:28
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