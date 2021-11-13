Ak Parti Dulkadiroğlu İlçe Danışma Meclis toplantısı gerçekleştirildi
Ak Parti Dulkadiroğlu İlçe Danışma Meclisi toplantısı, DULKADİROĞLU GENÇLİK MERKEZİ salonunda geniş bir katılımla gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 13.11.2021, 16:45 13.11.2021, 19:02
İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu, 2023 hedefleri için azimle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
İl Başkanı Fırat Görgel ise Dulkadiroğlu İlçesinin her daim Cumhurbaşkanının yanında olduğunu söyledi.
İlçe Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz ise çalmadık kapı bırakmayacaklarını söyledi.
İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ali Hınaz ise gençlik olarak davamız uğruna gece gündüz çalışacağız dedi.
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