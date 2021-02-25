AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Gençlik Kolları organize etti! Şehit düşen 13 kahramanın anısına fidan dikildi

Irak’ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit düşen 13 Kahramanın anısına fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi.

Ak Parti Dulkadiroğlu İlçe Gençlik Kolları organizasyonu ile İlçe Belediye Başkanı Necati Okay, İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu, İl Gençlik Kolları Başkanı, İlçe Gençlik Kolları Başkanı, Gaziler ve Teşkilat Mensupları ile birlikte, Gara Bölgesinde şehit edilen 13 canın hatırasını yaşatmak adına 13 fidan dikim programı yapıldı.

Fidanların toprakla buluşturulmasının ardından bir açıklama yapan Ak Parti Dulkadiroğlu İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ali Hınaz “her bir şehidimiz bizim için bir fidandır” dedi.

Ardından Ak Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı “bu milletin gençleri olarak şanlı tarihimizi unutmayacağız” dedi.

Ak Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu da vatan toprağının çok önemli olduğunu vurguladı.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ise “terörle mücadele son terörist ölene kadar devam edecektir” dedi.