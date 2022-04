AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Tayfun Barış Aslan’ın yönelttiği eleştirilere cevap verdi.

CHP’li Arslan’ın ‘Elbistan’da hizmet yok’ algısı oluşturmayı amaçladığını dile getiren Başkan Tıraş, “Yine algı üzerine kurulu, yine doğruluktan uzak ve tamamen CHP’nin bildiği tek şey olan sırf muhalefet yapmak düşüncesi ile karşı karşıya kaldık. Kendi yönetimsizlikleri ile bizi karıştırdıkları gibi tamamen mensubu olduğu CHP’nin her zamanki yaklaşımıyla sırf muhalefet yapmak üzerine “çamur at izi kalsın” anlayışı ile yapılmış neresinden tutsan elinde kalan bir açıklama olmuş” diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Elbistan İlçe Başkanı Tayfun Barış Arslan’ın, Elbistan Belediyesi’nin alt ve üstyapı çalışmaları ile istihdamla sorunu ile ilgili eleştirilerini yanıtlayan AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, Elbistan’ın cumhuriyet tarihin en büyük altyapı yatırımı ile buluştuğunu söyledi.

Sorunların çözümü noktasında ellerini değil gövdelerini taşın altına koymaya hazır olduklarını dile getiren Başkan Tıraş, şöyle devam etti:

“Sayın Başkan tekrar ifade etmekte fayda görüyorum. Elbistan’ımız, cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı yatırımı ile buluşuyor. Nüfusuyla beraber yıllara haiz gelişen, değişen Elbistan’da birçok kez içme suyu ile ilgili sorunlar yaşandı. Aziz halkımızın sağlığının korunarak içme suyu ihtiyacının karşılanabilmesi için kolları sıvayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz tarafından yakın bir zamanda başlayacak olan çalışmalarla tüm şehrimizde içme suyu şebeke hattı yenilenerek bu hususta devrim niteliğinde bir kamu yatırımı şehrimizle buluşturulmuş olacaktır. Elbette ki altyapı çalışmaları devam ederken şehrin belli noktalarında çeşitli kazılar yapılacaktır. Elbistan Belediyemiz hemşerilerimizin bu süreci araç ve yaya trafiğinde ulaşımı engellemeyecek ölçüde hızlı şekilde gidereceğinden endişeniz olmasın.

Doğalgaz çalışmaları ise tüm mahallelerimizde 2023 yılına kadar tamamlanmış olacak. AKEDAŞ firma yetkilileri ise havai hatları yer altına alarak caddelerimizde tehlike arz eden noktaları uygun hale getiriyor. TELEKOM yetkilileri ise şehrimizde internet alt yapısını güçlendirmek için büyük çaba sarf ederek vatandaşlarımızı fiber internetle buluşturmaya devam ediyor. Yani sorun neredeyse çözümü noktasında ‘AK kadrolar’ taşın altına elini değil gövdesini, yüreğini ortaya koyarak kamu yatırımlarının devamı için fedakârlıktan geri durmaz.”

Başkan Arslan’ın açıklamasının, CHP’nin siyaset anlayışının bir ürünü olduğunun altını çizen AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, “Her zaman söylüyoruz ya. Biz yaparız, onlar konuşur. Tabi bunlar CHP zihniyeti olarak size yabancı gelebilir. Çünkü istikbal ve ikballeriniz uğruna döküp saçmak, yapılan hizmete rağmen atıp tutmak, sırf amaca riayet etsin diye her türlü siyasi ilişkilere açık bulunmak, dezenformasyon kültürünü sürdürmek, algı yönetimiyle insanları kandırmak gibi türlü türlü hasletlere sahip bir anlayıştan geldiğiniz için çok görmüyoruz. Sayın Başkan üzgünüm size mutlu olacağınız bir haber veremeyeceğim. Elbistan’da hükümetimizin kamu yatırım rüzgârı tüm hızıyla devam edecek. Kahramanmaraş’ımızda ise 2023 tarihini kader seçimi olarak görüp verdiğiniz sataşmacı tavır ve mücadele sonucunda tam bağımsızlığın, vesayet zincirlerinin tamamen kırıldığı bu tarihte milletimizin gereken cevabını sandıkta yine vereceğinden şüpheniz olmasın” ifadelerini kullandı.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, açıklamasını, “Bugüne kadar olduğu gibi Cumhur İttifakı ruhunu şehrimizde hizmet siyasetiyle sorunları çözüme kavuşturan anlayışı nakış nakış işleyerek yolumuza devam edeceğiz. Sizi de anlamak zor değil bütün yeminli Sayın Recep Tayyip Erdoğan karşıtları bu seçime kilitlenmiş vaziyettedir. Kendilerince büyük kıyameti de il- ilçe - büyük - küçük demeden koparmaya çalışarak her taraftan saldırmaya devam edecekler. Lakin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarında sıkça zikrettiği “Tarlada izi olmayanın, harmanda yüzü olmaz” düsturuyla bu topraklar için çalışmanın, tohumu yerine ulaştırmanın, hasat zamanında ise vatandaşlarımızın yüzünde görmeye talip olduğumuz gülümsenin verdiği gururla 20 yılı aşkın süredir bu vatana hizmet ediyoruz, edeceğiz” cümleleri ile tamamladı.