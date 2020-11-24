AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş'dan Öğretmenler Günü mesajı

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

KAHRAMANMARAŞ 24.11.2020, 02:19
AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş'dan Öğretmenler Günü mesajı

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 

Tıraş, mesajında, öğretmenlerin geleceğin teminatı çocukları ve gençleri kişilikli, kendine güvenen, ülkesini ve milletini seven, milli ve manevi değerleri benimseyerek özümsemiş bir şekilde yetiştiren kutlu görevin temsilcileri olduğunu bildirdi.

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Toplumun en büyük düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmendir. Öğretmen geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur. Gelecek gençlerindir, gençler de öğretmenlerin eseridir” sözünü hatırlatarak öğretmenlik mesleğinin önemine değinen Tıraş, “Ülkemizin uluslararası alanda daha da güçlü bir şekilde temsil edilmesi hiç kuşkusuz iyi yetişmiş insan gücüne bağlıdır. Bu da geleceğimizin teminatı, göz bebeğimiz çocuklarımızın, nitelikli bir eğitim almasıyla mümkündür” ifadelerini kullandı.

Tıraş, bu anlamda en büyük görevin öğretmenlere düştüğünü belirterek, şunları kaydetti;

“Bu misyonu en iyi biçimde gerçekleştirmek için de öğretmenlerimizin çağı yakalamış, gelişme ve yeniliklere açık, kendini devamlı yenileyen bir karakterde olması gerekmektedir. Öğretmenlerimizin bu özelliklere sahip olacağına ve devletimizi, milletimizi daha ileriye götürme konusunda her türlü fedakârlığı yapacağına inancım tamdır”  ifadelerine yer verdi.

#AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş #Öğretmenler Günü
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