AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş: “Elbistan’da eksik iş kalmayacak”

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, şehrin bütün ihtiyaçlarının genel başkan yardımcısı Mahir Ünal’ın destekleri ile giderileceğini söyledi.

Partisinin ilçe merkezinde ki maske dağıtım programına katılan Tıraş, vatandaşlarla yakından ilgilenip maske hediye etti. Onlarla sıcak temas kurdu.



Maskesi olmayan küçük yaştaki bir çocuğa da maske takan Tıraş, yaptığı açıklamada AK Parti Genel Başkan Yardımcı Ünal’ın destekleri ile şehrin bütün ihtiyaçlarının giderileceğini söyledi.

Şehrin birçok önemli ihtiyacının Mahir Ünal’ın destekleri ile giderildiğini anımsatan Tıraş: “ Genel Başkan Yardımcımız Mahir Ünal sayesinde şehrimiz önemli yatırımlar aldı. Bunları saymakla bitiremeyiz ancak, nerede nasıl bir ihtiyaç hasıl olduysa onu da gidermek boynumuzun borcudur. İlçemize önemli bir katkı sağlayacak olan 25 milyon liralık KYK yurdu yapılması için start verildi. Tarım alanlarının sulanabilmesi için baraj ve dağıtım ağının genişletilmesi için çalışma yürütüyoruz. Göreve yeni gelmemize rağmen Mahir bey sayesinde halkımıza üst üste müjde veriyoruz. Mahir beye desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Halkımızın gösterdiği yoğun ilgiye layık olmaya çalışacağız. Onların büyük ilgisi bizi daha da çok çalışmaya itekliyor.



Verdiğimiz yatırım müjdelerinin yanı sıra maske dağıtımıyla da halkımızın arasına karıştık. Birkaç gün sürecek bir çalışmayla binlerce maske dağıtımı yapmayı planlıyoruz. Ak Parti teşkilatı olarak her zaman halkımızın içinde olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.